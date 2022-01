Ultima zi a târgului de Crăciun din Capitală: dansuri şi voie bună

Ultima zi a târgului de Crăciun din Capitală se încheie cu dansuri şi bună dispoziţie. Zeci de oameni au venit în centrul oraşului pentru a profita de evenimentele pregătite de organizatori.Şase formaţii artistice din raionul Ocniţa au încântat ultimii vizitatori ai Târgului de Crăciun de pe strada 31 august."Am adus în scenă colinde, urături, tradiţii şi obiceiuri de iarnă intercalate cu cântece de veselie, de voie bună aduse din nordul Republicii Moldova", a spus Angela Crucichevici, şeful Secţiei Cultură, consiliul raional Ocniţa."Este o atmosferă de sărbătoare, necătând la timpul posomorât, în suflet e sărbătoare. Nu foarte mulţi oameni, dar toţi dansau, ne susţineau, ne ajutau la urătură. La mulţi ani, multă sănătate!", a declarat Igor Vlad, conducătorul artistic al formaţiei „Teiuș”.Spectatorii i-au răsplătit cu aplauze şi au făcut zeci de poze."Am dansat că era frig şi ne mai încălzim puţin, foarte frumos au organizat. Am ieşit să ne mai distrăm aici la Târgul de Crăciun, mulţumim ministerului Culturii.""Astăzi am aflat că e ultima zi a târgului şi am profitat de această ocazie să vin, să văd atmosfera şi să mă bucur."Părinţii şi-au adus copiii la târg pentru a se bucura şi a face poze lângă Moş Crăciun."Am venit cu copii aici să vedem, să admirăm, casa lui Moş Crăciun să o vedem. Copiii să fie bucuroşi, nu noi. Azi e ultima zi, noi nu am ştiut, suntem de la Anenii Noi.""Nu am ştiut că e ultima zi, nu am ştiut. Impresionată de sunetele clopotelor şi e o atmosferă de sărbătoare, superb, oameni buni, veniţi că e foarte bine.""Venim de la un spectacol, "magia Crăciunului" şi ca să continuăm magia, am intrat aici pe la Moş Crăciun. Fetiţele bucuroase, au mulţumit pentru daruri.""Moşul se uită ca copiii să iasă cât mai fericiţi, să fie împăcaţi şi să se întoarcă cu gândul iar la Moşul. Un an cât mai fericit, la mulţi ani!"Agenţii economici ar fi vrut ca târgul să mai rămână deschis."Îmi pare rău că se încheie astăzi acest târg, o să ne amintim cu nostalgie despre clipele petrecute aici. Suntem mulţumiţi şi de vânzări şi de concerte", a declarat meşterul popular Ion Aştefănoaie."Cum să zic nici tare, tare, dar oricum a fost frumos. Sperăm să scăpăm de pandemie şi să fie mult mai ok, pentru că mulţi oameni nu şi-au permis să iasă din case. Au fost mult mai puţin decât în ceilalţi ani. Dacă stăteam acasă nici atât nu făceam."Târgul de Crăciun organizat de Guvern s-a deschis în 24 decembrie şi se încheie, duminică, la ora 22. Pe scenă vor urca interpreţii Nadia Trohin şi Cătălin Josan.Pentru organizarea evenimentului, Executivul a alocat 8 milioane şi jumătate de lei."Faceţi roata măi flăcăi şi sunaţi din zurgălăi să răsune peste văi şi strigaţi cu toţii hăi, hăi!"