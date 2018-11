ULTIMA OARĂ SUB "TRICOLOR". Mijlocașul Alexandru Gaţcan a jucat ultima sa partidă la echipa naţională

foto: publika.md

Acestea au fost ultimele clipe ale lui Alexandru Gaţcan la echipa naţională de fotbal a Republicii Moldova. Mijlocaşul defensiv a jucat ultima sa partidă sub "tricolor".



În meciul cu Luxemburgul din Liga Naţiunilor, în care a fost şi căpitan, mijlocaşul a jucat până în minutul 83, atunci când a fost înlocuit cu Eugeniu Cebotaru.



El a fost aclamat la scenă deschisă de suporterii din tribune, aceștia afişând şi un banner prin care i-au mulţumit lui Gaţcan pentru tot ce a făcut la echipa națională.



"Alexandru Gațcan a fost "centrul" nostru, "centrul" naționalei. A jucat mereu la centru, a avut rezultate. Mereu a tras ”naționala” după el. Este o zi tristă pentru toți microbiștii", a spus un suporter.



"Eu îi doresc succes lui, știu că are planuri grandioase pe viitor. Mulțumesc pentru cei 13 ani de devotament, fidelitate. El a fost jucător important, a marcat goluri importante", a spus un alt suporter.



"Merci mult la toți fanii care au fost alături azi. Merci la toți jucătorii care m-au susținut azi, m-au felicitat", a spus Alexandru Gaţcan, mijlocaş Moldova.



Colegii lui Gaţcan de la echipa naţională regretă retragerea acestuia, însă sunt mândri că l-au avut drept coechipier.



"A fost o putere în vestiar. E un jucător care a demonstrat în primul rând pe teren, nu prin discuții, nu prin afirmații. Este un exemplu de urmat pentru toți tinerii din Republica Moldova", a spus Radu Gînsari, mijlocaş Moldova.



"Mie îmi face plăcere că am jucat împreună cu el la mijlocul terenului. Îi urez baftă în continuare", a spus Cătălin Carp, mijlcaş Moldova.



"Este o pierdere importantă. L-am felicitat acum pentru toată cariera la echipa naţională a Republicii Moldova. Nu degeaba a fost desemnat de 4 ori cel mai bun fotbalist al acestei ţări. Merită toate aplauzele", a spus Alexandru Spiridon, selecţioner Moldova.



Timp de 13 ani Alexandru Gaţcan a jucat la prima reprezentativă 62 de partide în care a marcat 5 goluri. El a debutat în anul 2005 într-un meci amical cu Azerbaidjanul. Gaţcan şi-a anunţat retragerea de la echipa naţională cu o zi înaintea partidei cu Luxemburgul.



"Eu simt că nu pot să dau tot ce ar trebui să dau. Sunt foarte multe jocuri și nu pot să mă restabilesc așa ușor. Îmi vine foarte greu. La selecționată trebuie să joace cei care pot oferi un randament de 100%", a spus Alexandru Gaţcan, mijlocaş Moldova.