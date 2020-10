Ultima noapte de distracție. Europenii au petrecut înainte de intrarea în vigoare a noilor restricții

A fost ultima noapte de distracție în mai multe capitale europene care au impus începând de sâmbătă o serie de restricții. La Paris, oamenii s-au grăbit să ia masa în oraș pentru că, de la ora 21:00 au intrat în vigoare restricții de circulație. Și la Londra, barurile și restaurantele din centru au fost pline ochi.

„Londra a devenit Minsk! Londra a devenit Belarus!”, strigă mânios un petrecăreț din Londra.

Localurile din centrul Londrei au fost pline ochi noaptea trecută. Mii de oameni au ieșit pe străzi, fără măști și fără să respecte distanța fizică, dorind să se bucure de ultimele clipe de distracție, înainte de intrarea în vigoare a noilor restricții. Au fost și incidente cu poliția.

Locuitorii capitalei britanice nu se mai pot întâlni în spaţii închise cu persoane din alte gospodării. Interdicţia e valabilă atât pentru locuinţele private, cât şi pentru spaţiile publice, cum ar fi barurile sau restaurantele. Întâlnirile în spaţii publice deschise, precum terasele, sunt permise pentru grupuri de maximum şase persoane.

„A fost foarte aglomerat, toată lumea a vrut să se bucure de ultimele clipe de libertate. Da, dar încercăm să fim responsabile”, au declarat două tinere care nu purtau măști de protecție.

Și la Paris a fost ultima seară de distracție înainte de intrarea în vigoare a noilor restricții. Nimeni nu mai are voie să iasă pe stradă după ora 21:00, până la 6 dimineața, în regiunea capitalei franceze, dar și în alte opt metropole din Hexagon. Toate barurile, restaurantele, teatrele și cinematografele vor trebui să se închidă înainte de ora 21:00. Măsura afectează 20 de milioane de oameni și este în vigoare timp de cel puțin o lună.

„Am vrut să ne întâlnim în această seară cu prietenii, pentru că e ultima în care putem să facem acest lucru. Am vorbit, am stabilit întâlnirea și am decis că în mod cert trebuie să ne vedem, pentru că după seara aceasta va fi complicat, nu vom mai putea face asta”, explică un client dintr-un restaurant.

Pentru localurile din Paris, deja afectate de carantina de trei luni din primăvară, interdicția de circulație este încă o lovitură.

„Va fi și mai dificil, era și așa dificil să nu mai vindem alcool de la 22:00, dar să nu mai servim nici cina! Vom realiza doar 40% din cifra de afaceri, va fi foarte greu”, spune managerul unui local.

Marea Britanie și Franța au adoptat noi restricții după ce s-au confruntat cu o explozie a numărului de infectări cu noul coronavirus. În Spania, cea mai bogată regiune, Catalonia, a închis barurile și restaurantele pentru 15 zile. Măsurile vin la câteva zile după ce regiunea Madrid a fost plasată în stare de urgență.

Pandemia face ravagii însă în mai multe țări din Europa. Marea Britanie, Rusia, Italia, Belgia, Polonia, Olanda, Cehia au înregistrat cele mai multe noi cazuri în decurs de 24 de ore.