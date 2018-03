Ultima lună albastră din acest an va răsări astăzi pe cer. Fenomenul astronomic se aşteaptă a fi unul deosebit

Ultima lună albastră din acest an va răsări astăzi pe cer. Evenimentul astronomic are loc pentru a doua oară în acest an. Primul a putut fi admirat în 31 ianuarie, când fenomenul s-a produs concomitent cu super luna sângerie şi eclipsa de lună.

Calificativul "Luna albastră" nu se datorează faptului că astrul capătă această culoare. Termenul este asociat cu fenomenul rar caracterizat de faptul că luna plină apare de două ori în aceeaşi lună calendaristică.

În anumite situaţii, Selena poate, totuşi, să ia altă culoare. În 1883, după ce vulcanul Krakatoa din Indonezia a erupt, cenușa s-a ridicat în atmosfera Pământului, iar drept urmare, luna a putut fi văzută în nuanţe de albastru şi verde. Fenomenul astronomic se va produce din nou în 2020, în noaptea de Halloween.