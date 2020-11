Ultima etapă a campionatului Moldovei la motocross a avut loc la Nisporeni

Zgomot de motoare şi mulă adrenalină a fost la Nisporeni, unde s-a desfăşurat ultima etapă a campionatului Moldovei la motocross. Zeci de motociclişti, sportivi de performanţă, dar şi începători şi-au demonstrat abilităţile de a conduce pe un teren dificil. În acest an, la eveniment au participat în jur de 60 de concurenți care au avut de parcurs circa 1,6 kilometri.Mihai Cociu este de patru ori campion al României şi dublu campion al Europei de Est. Tânărul spune că şi-a obţinut performanţele datorită antrenamentelor pe traseul de acasă care l-a ajutat foarte mult."Sigur a fost greu. Oricum e lucru, dar e traseul meu de acasă pe care sunt mai pregătit faţă de altele din Chișinău, Călărași. Acolo nu au nisip e tare. Şi în orice caz cred că sportivii adversari sunt mulțumiți aici."Cel mai mic câştigător al competiţiei are doar şase ani şi practică acest gen de sport de un an."- A fost greu. - Ce anume? - A fost nisip, gropi adânci... Îmi place acest gen de sport pentru că pot să merg repede la cotituri, pot să îmi întrec concurenţii."Alături de micul campion a fost mama sa."Nu ne-am aşteptat că va ajunge primul, pentru că toţi participanţii sunt bine pregătiţi. Neapărat îl vom susţine şi în continuare. Dacă lui îi place, înseamnă că şi nouă ne place."Participanţii au apreciat terenul pe care a avut loc competiţia."Traseul e destul de greu. Noi ne antrenăm la Chişinău unde terenul e mai tare, dar aici e mult mai moale. E greu, dar a fost bine pentru că am reuşit să ajung al patrulea."Şi spectatorii au rămas impresionaţi de cele văzute."E o zi foarte productivă, foarte interesant . Într-adevăr ne odihnim un pic, plăcere am primit şi adrenalină.""Sunt nişte senzaţii tari aşa mai bărbăteşti să spunem. Plus că şi vremea, anotimpul este extraordinar pentru aşa gen de sport."Organizatorii spun că, în acest an, evenimentul a fost mai restrâns din cauza pandemiei."Scopul nostru este să dezvoltăm tineretul în probele sportive. Ca orice probă sportivă vrem şi noi să facem faţă, să fim şi noi pe arena sportivă. Avem generaţie noi tinere pe care le promovăm."