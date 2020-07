Ulianovschi consideră că întruneşte criteriile necesare ca să câştige concursul pentru şefia Organizaţiei Mondiale a Comerţului

Deşi este cel mai tânăr dintre cei opt concurenţi, fostul ministru de Externe a declarat în cadrul conferinţei de presă de la Geneva, susţinută după ce a răspuns întrebărilor membrilor OMC, că experienţa în diplomaţie şi politică, dar şi activitatea în cadrul OMC din perioada 2016-2018, sunt atuuri importante."Cât priveşte vârsta, consider că este un aspect interesant, însă contează mai mult experienţa în negocieri. Consider că am competenţele necesare, tenacitatea şi capacitatea de a asculta membrii organizaţiei", a declarat Tudor Ulianovschi.Diplomatul de 37 de ani a precizat că dacă va câştiga funcţia la care aspiră se va concentra pe consolidarea încrederii în rândul celor 164 de state membre."Este un bun exemplu despre cum o mică țară, cu viziunea potrivită, cu susținere puternică și comerț liber, se poate integra în sistem. După ce am fost timp de 16 ani ambasador și diplomat, precum și ministru, acest lucru mi-a permis, de asemenea, să profit de poziția de neutralitate a țării pe arena internațională", a precizat diplomat moldovean, candidat la şefia OMC.Vor urma încă două luni de consultări în cadrul cărora se va decide care dintre cei opt candidaţi merită să ocupe prestigioasa funcţie.În 2017, el a fost ales președinte al Comitetului Balanța de Plăți, fiind primul diplomat moldovean care a deținut o astfel de funcție la OMC.