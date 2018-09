Uli Hoeness crede că PSG trebuie să-şi schimbe directorul sportiv

scrie agerpres.ro. Bayern a fost în negocieri cu PSG, care şi-a manifestat interesul pentru fundaşul german Jerome Boateng. Internaţionalul german a ajuns la un acord cu antrenorul lui PSG, germanul Thomas Tuchel, dar negocierile dintre cluburi nu s-au finalizat. Conform unor surse, PSG a oferit 38 milioane euro, iar Bayern a solicitat 10 milioane în plus.''Am stabilit o sumă pe care eram convinşi că PSG nu este dispusă s-o plătească, pentru că doream să-l păstrăm pe Jerome. În plus, doream să-i facem o favoare antrenorului nostru care îşi dorea foarte mult ca jucătorul să continue cu noi'', a declarat Hoeness.Într-o declaraţie recentă, directorul sportiv al lui Bayern, Hasan Salihamidzic, a calificat ''stranie'' forma de negociere la care a apelat PSG: ''Nu vreau să ofensez pe nimeni. Spun doar lucruri care nu se pot face cu Bayern, mai ales când este vorba de un astfel de jucător. Pentru ca un astfel de transfer să se realizeze e nevoie de multe lucruri. Noi trebuia să fim de acord, jucătorul să dorească asta şi cealaltă echipă trebuia să arate un interes serios. Dar nu am simţit vreodată aceste lucruri''.Boateng, pe de altă parte, a explicat că nu era niciun secret că a avut discuţii cu PSG, iar convorbirea sa cu Tuchel a fost interesantă: ''Dar asta nu înseamnă că nu voi da totul pentru Bayern, aşa cum am făcut-o mereu''.