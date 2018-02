UIMITOR! Descoperirea care rescrie istoria vieţii pe Pământ

Un nou studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Bristol a scos la iveală că scara timpului evoluţiei plantelor este mai mare cu 100 de milioane de ani, acest grup de organisme colonizând planeta acum 500 de milioane de ani, scrie realitatea.net.

Noul studiu, care a fost publicat recent în Proceedings of the National Academy of Sciences, indică o vechime mai mare a plantelor, faţă de data de 420 de milioane de ani care se credea anterior că reprezintă momentul apariţiei plantelor, relatează Science Daily.

Echipa a folosit o metodologie de „ceas molecular”, care combină dovezi ale diferenţelor genetice dintre speciile vii şi vârsta strămoşului comun pentru a stabili scara evolutivă care poate vedea dincolo de lispurile în dovezile fosile.