UIMITOR! Cine este şi cum arată, de fapt, sosia lui Kim Jong-un

Îl cheamă Howard, dar este cunoscut în ultimii ani ca fiind sosia din showbiz a dictatorului de la Phenian, Kim Jong-un, scrie digi24.ro.

Recent, Howard a produs vâlvă la Olimpiada de Iarnă din Pyeongchang, după ce a apărut lângă majoretele nord-coreene în timpul meciului de hochei feminin dintre Japonia și Coreea Unită, fiind imediat luat pe sus de paznici. Însă nu înainte de a trezi în rândul majoretelor un amestec de spaimă, indiferență și râs nervos.

Corespondentul din Coreea de Sud al cotidianului britanic The Guardian, Benjamin Haas, i-a luat un interviu lui Howard. S-au întâlnit într-un bar din satul olimpic, Casa Cehiei. Howard a apărut dintr-un taxi, iar toți clienții, ca într-un western cu John Wayne, au întors capul în momentul în care a pășit în local. Chipul său, tunsoarea, fizionomia, hainele în stil Mao, totul îl face să pară o copie xerox a lui Kim Jong-un.

Când și-a început activitatea de imitator? În 2013, la doi ani după întronarea lui Kim Jong-un în dictatura dinastică de la Phenian. În ultimii ani, Howard a apărut în zeci de reclame hollywoodiene pentru promovarea criptomonedelor și în videoclipuri muzicale rusești.

Howard a povestit că participă la Jocurile Olimpice pe propria cheltuială. Nu avea cum să rateze un asemenea moment istoric, mai ales că evenimentul stă sub semnul idealului de reunificare dintre cele două Corei. În plus, ar putea ieși și niște „bani frumoși” din „treaba asta”.

Howard trăiește după deviza: „Nu există reclamă negativă”.

Când nu este clona lui Kim Jong-un, Howard se retrage în viața lui adevărată - aceea a unui producător australian de muzică născut în Hong Kong și pasionat de trupele braziliene. Vârsta? 30 de ani.

Howard refuză să își spună numele întreg: „Din rațiuni de securitate”.

Orice apariție a lui Howard în satul olimpic atrage imedait un alai de reporteri, în timp ce degetele utilizatorilor încep să tasteze febril pe ecranele tactile ale telefoanelor mobile, postând la foc automat poze cu el pe rețelele de socializare.

„Cred că îți place să fii altcineva”, l-a abordat paznicul barului în momentul în care Howard se pregătea să părăsească localul.

Răspunsul lui Howard a fost prompt: „Nu, omule, așa arată mutra mea”.

At the united Korea vs Japan womens' hockey game, an apparent Kim Jong-un impersonator starts dancing in front of North Korean cheerleaders. Apparent employees of the DPRK push him aside. He's now sitting nearby giving interviews (in English) pic.twitter.com/PeVJYtri5Y