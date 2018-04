UIMITOR! A fost creată enzima care devorează plasticul. Aceasta ar putea fi folosită pentru a salva oceanele

A fost creată enzima care devorează plasticul. Cercetătorii armericani și britanici spun că au creat din întâmplare o enzimă capabilă să distrugă plasticul și aceasta ar putea fi folosită pentru a salva oceanele mondiale care sunt împânzite de plasticuri, scrie libertatea.ro.

PET, plasticul puternic folosit în mod obișnuit în sticle, are nevoie de sute de ani pentru a se descompune în mediul înconjurător. Dar enzima modificată, cunoscută sub numele de PETase, poate să descompună același material în doar câteva zile.

Acest lucru ar putea revoluționa procesul de reciclare, permițând reutilizarea materialelor plastice într-un mod mai eficient. Având în vedere că peste 8 milioane de tone de produse plastice ajung în oceanele planetei noastre în fiecare an, oamenii de ştiinţă caută de multă vreme o metodă mai bună de eliminare a plasticului din mediul înconjurător.

În urmă cu câțiva ani, într-o groapă de gunoi din Japonia a fost descoperită o bancterie numită Ideonella sakaiensis. Acestea se hrănesc doar cu un tip de plastic, politereftalat de etilen (PET). Cercetătorii de la universitatea britanică din Portsmouth şi cei de la Laboratorul naţional pentru energii regenerabile din cadrul Ministerului Energiei din Statele Unite şi-au concentrat eforturile pentru analiza acestora.

"Însă ei au mers puţin şi mai departe, creând dintr-un accident o enzimă care este încă şi mai eficientă pentru dezagregarea plasticelor PET", se arată în studiul, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Oamenii de ştiinţă încearcă de acum înainte să îmbunătăţească performanţele acesteia în speranţa că vor putea să o folosească într-o bună zi într-un proces industrial de dezagregare a maselor plastice.

"Norocul joacă adeseori un rol important în cercetarea ştiinţifică fundamentală, iar descoperirea noastră nu a făcut excepţie de la această regulă", a declarat John McGeehan, profesor la Facultatea de ştiinţe biologice din cadrul Universităţii Portsmouth.

Un studiu publicat în revista Plos One arată că “poluarea cu plastic este omniprezentă în întreg meriul marin”. Pentru a ajunge la această concluzie, cercetătorii au vizitat 1571 de locații din întreaga lume.

Cifrele arată că întreg plasticul din oceane cântărește în jur de 268,940 tone, fără a se lua în calcul bucățile de plastic ce se pot găsi pe plaje sau chiar în corpurile animalelor marine.