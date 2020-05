Uggie, câinele vedetă din filmul The Artist, recompensat cu premiul Palm Dog

Uggie, un exemplar de Jack Russel care a fermecat o lume întreagă în producţia cinematografică "The Artist" (2011), a fost numit cel mai bun actor canin din ultimii douăzeci de ani şi a fost recompensat, vineri, cu titlu postum, cu "Palm Dog", premiu acordat în mod obişnuit în timpul Festivalului de Film de la Cannes, eveniment anulat în acest an, relatează agenţia AFP, citează agerpres.ro.

Contextul sanitar actual a făcut ca această ceremonie să fie organizată virtual, pe aplicaţia Zoom, iar Dash, dublura din film, a primit colierul încrustat cu diamante în locul lui Uggie, care a murit în urmă cu cinci ani, la vârsta de 13 ani.



Creat de critici de film anglo-saxoni, Palm Dog Wamiz a fost acordat în fiecare an la Cannes, începând din 2001. Premiul recompensează cea mai bună interpretare canină dintr-un film din selecţia oficială a festivalului, fie că este vorba de un câine real sau de unul dintr-un film de animaţie.



În 2019, pittbullul Brandy din "Once upon a time in Hollywood" a fost cel onorat cu acest premiu.



Uggie a câştigat în 2011 premiul "Palm Dog" pentru interpretarea din "The Artist".



Aflat la originea acestei distincţii canine, Toby Rose a declarat pentru AFP că a decis să îl premieze din nou pe Uggie pentru performanţa sa din "The Artist", dar şi pentru contribuţia sa pe toată perioada promovării filmului.



Un premiu important şi pentru dresorul lui Uggie, Omar Von Muller, care a lucrat de asemenea la filmul lui Quentin Tarantino, cu Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio. Câştigarea "Palm Dog" a fost rampa de lansare pentru "The Artist" până la Oscaruri, îşi aminteşte el.

"La vremea respectivă, nu ştiam cum va fi primit filmul. A fost un membru al familiei. Îi plăcea să lucreze şi să i se acorde atenţie, pe platourile de filmare. Va fi prezent pentru totdeauna în inimile noastre", a declarat el pentru AFP de la domiciliul său din Los Angeles, decorat cu numeroase portrete ale lui Uggie.