Uganda introduce taxa pe reţele de socializare pentru acces la Facebook, Instagram sau Twitter

Cetăţenii Republicii Uganda plătesc începând de la 1 iulie o taxă pentru reţele de socializare, dacă doresc să acceseze servicii online precum Twitter, Facebook, Instagram sau LinkedIn. Acestea sunt clasificate drept „servicii Over The Top”, ceva ce ar sugera că traficul produs accesându-le este foarte mare, iar utilizatorii sunt cei care suportă costurile în plus. Taxa este aplicată direct pe factura operatorului telecom şi este plătită la sfârşitul lunii, operatorii fiind apoi nevoiţi să plătească suma către stat.

Din fericire, taxa nu este foarte mare, fiind stabilită la 200 Shs (şiling uganda), echivalentul a cinci cenţi americani, însă aceasta ar putea reprezenta o problemă pentru cetăţenii cu venituri foarte mici, care în consecinţă îşi vor limita consumul de conţinut de pe reţele de socializare.

Propunerea iniţială pentru această iniţiativă a fost făcută chiar de către preşedintele ţării, Yoweri Museveni, care a preluat conducerea ţării în 1981 şi a rămas în funcţie până în prezent.

Acesta a fost reales în 2016, iar în perioada alegerilor, accesul la Facebook şi Twitter a fost restricţionat, motivaţia fiind „ameninţări la securitatea ţării”. Anul trecut, legislaţia ţării a fost modificată pentru a elimina vârsta maximă a preşedintelui, care până atunci nu putea depăşi 75 de ani. Museveni are acum 73 de ani şi va continua să fie preşedinte al Ugandei.

Organizaţia Amnesty International a lansat o declaraţie prin care cere autorităţilor din Uganda să renunţe la această taxă pentru a nu limita libertatea de exprimare a celor cu venituri mici, lucru care contravine drepturilor omului.

În Uganda există 17 milioane de utilizatori de internet din 41 de milioane de cetăţeni. Autorităţile din Uganda se aşteaptă să strângă 400 de miliarde Shs în cursul acestui an pe baza acestei taxe, adică aproximativ 100 de milioane de dolari americani, scrie go4it.ro