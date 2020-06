UEFA a anunțat programul meciurilor celei de-a doua ediții a turneului Liga Națiunilor. Când va începe competiţia echipa Republicii Moldova

Echipa națională a Republicii Moldova va începe competiția pe 3 septembrie, cu partida în care va întâlni reprezentativa statului Kosovo, pe teren neutru, iar pe 6 septembrie va urma să joace în deplasare cu Slovenia."Campionatul olandez a fost anulat. Avem doi jucători acolo. Liga din Azerbaidjan a fost anulată. Avem 2-3 jucători și acolo. A doua divizie din România a fost anulată. Avem 3 jucători acolo. Campionatul Iordaniei a fost și el anulat, iar acolo îl avem pe Maxim Focșa. Prin urmare, am 8-9 jucători care nu s-au antrenat la cluburile lor de prin februarie", a declarat Engin Firat."Nu voi favoriza pe nimeni. Dacă cineva merită să joace, va juca. Dacă nu este pregătit fizic, mental, atunci nu va putea juca, indiferent de calitatea lui. Ușa este deschisă pentru toți, dar, la urma urmei, depinde de jucători, de sacrificiul lor, de nivelul de pregătire. Dacă vor veni cu eschivări de genul „Nu am avut posibilitate de a mă antrena”, nu vor avea loc în echipă", a precizat selecționerul.O altă problemă este legată de meciul considerat "de acasă" cu reprezentativa statului Kosovo, care va fi jucat într-o altă țară, pe teren neutru, din motiv că Republica Moldova nu a recunoscut independența statului desprins din fosta Iugoslavie."Încă nu știm unde vom juca meciul. Nu este doar o problemă de ordin politic. Am discutat cu reprezentanții altor țări. Din cauza coronavirusului, unele state se tem să permită altor echipe să joace pe teritoriul lor", a spus Engin Firat.În prima ediție a Ligii Națiunilor, reprezentativa Republicii Moldova s-a clasat pe locul trei, cu 9 puncte acumulate, într-o grupă cu Belarus, Luxemburg și San Marino.