UEFA a ales o echipă ideală a sezonului 2017-2018 al Ligii Campionilor. Cine face parte din ea

UEFA a ales o echipă ideală a sezonului 2017-2018 al Ligii Campionilor, selecţia celor 18 jucători fiind realizată de mai mulţi observatori tehnici ai forului fotbalistic european, printre care fostul internaţional român Cristian Chivu, după finala de la Kiev, câştigată de Real Madrid cu 3-1 în faţa lui Liverpool, scrie agerpres.ro.



Din această echipă fac parte doi portari, şase fundaşi şi câte cinci mijlocaşi şi atacanţi. Real Madrid este reprezentată de opt jucători, printre care vedeta sa Cristiano Ronaldo. Liverpool are trei fotbalişti, unul fiind Mohamed Salah, revelaţia sezonului. Câte doi jucători au Bayern Munchen şi AS Roma, formaţii eliminate în semifinale. Celelalte nume vin de la FC Barcelona (starul Lionel Messi), Juventus Torino şi Manchester City.



Portari: Keylor Navas (Real Madrid), Alisson Becker (AS Roma)

Fundaşi: Joshua Kimmich (Bayern Munchen), Sergio Ramos, Marcelo, Raphael Varane (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus Torino), Virgil van Dijk (Liverpool)

Mijlocaşi: Kevin De Bruyne (Manchester City), Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos (Real Madrid), James Rodriguez (Bayern Munchen)

Atacanţi: Edin Dzeko (AS Roma), Roberto Firmino, Mohamed Salah (Liverpool), Lionel Messi (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid)



În afara lui Cristian Chivu, ceilalţi observatori tehnici ai UEFA prezenţi la finala de la Kiev au fost Jerzy Engel (Polonia), Thomas Schaaf (Germania), Mixu Paatelainen (Finlanda), Peter Rudbaek (Danemarca) şi David Moyes (Scoţia).