UE va oferi 30 de milioane de euro Moldovei. Pentru ce vor fi folosiți banii

Uniunea Europeană va oferi 30 de milioane de euro Republicii Moldova pentru managementul migraţiei refugiaţilor şi pentru întărirea securităţii la frontiere. Anunţul a fost făcut la Chişinău de preşedintele Consiliului European, Charles Michel, care a avut o întrevedere cu şeful statului, Maia Sandu.

Înaltul oficial a precizat că în maximum două luni instituţia va oferi un răspuns Moldovei la cererea de aderare şi îşi va prezenta viziunea privind planurile de extindere a UE.



"Sunt sigur că în următoarele două luni vom fi capabili în Consiliul European să transmitem un mesaj clar pentru viitorul pe care îl dorim. Pe lângă ajutoarele oferite până acum vor urma ajutoare de 15 milioane de euro pentru managementul migraţiei şi de asemenea vom oferi 15 milioane pentru a consolida misiunea de asistenţă la frontieră", a declarat Charles Michel, preşedintele Consiliului European.



La rândul ei, Maia Sandu a precizat că în prezent autorităţile nu văd un pericol iminent pentru ţara noastră, însă ultimele evenimente din regiunea transnistreană şi declaraţiile din partea ruşilor provoacă îngrijorări.



"Analizele noastre arată că aceste incidente au fost provocate de forţe pro-război din interiorul regiunii, dar în acelaşi timp noi am auzit ameninţări care au venit din partea unor generali ruşi despre intenţia lor de a ajunge până în stânga Nistrului şi evident că aceste declaraţii sunt iresponsabile şi îngrijorătoare."



Înaltul oficial european a precizat că Moldova va primi şi suport militar, fără a oferi mai multe detalii.



"Am luat deja anterior decizia de susţinere logistică pentru apărare cibernetică de exemplu, dar astăzi am discutat despre posibilitatea de a oferi mai mult sprijin militar, dar evident nu pot să intru acum în detalii.".



De cealaltă parte, Ministerul de Externe a precizat ulterior într-un comunicat că asistenţa Uniunii Europene pentru Moldova nu vizează și nu se referă la armament letal. Potrivit MAEIE, pentru următoarea perioadă au fost identificate şase domenii de interes. Este vorba de logistică militară, mobilitate, comandă și control, apărarea cibernetică, capacități de monitorizare a situației și comunicații tactice.