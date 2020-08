UE, SUA, Regatul Unit și Elveția condamnă utilizarea violenței și a represiunii în Belarus

Statele Unite, Regatul Unit, Elveția și Uniunea Europeană, în numele statelor membre ale UE reprezentate la Minsk, au elaborat o declarație comună, în care condamnă utilizarea violenței și a represiunii în Belarus din ultimele zile.

„Reamintind comentariile și declarațiile noastre anterioare, suntem solidari cu oamenii din Belarus, care solicită respectarea libertăților fundamentale și a drepturilor fundamentale ale omului prin alegeri libere și corecte. Suntem frapați de demonstrațiile pașnice continue în Belarus. Acestea arată hotărârea și curajul poporului belarus pentru a căuta schimbări democratice”, se arată în declarația comună.

„De la alegeri, am asistat la utilizarea brutală și disproporționată a forței de către autoritățile de aplicare a legii împotriva protestatarilor pașnici și a cetățenilor obișnuiți. Am văzut dovezi ale numeroaselor răni care decurg din această utilizare a forței. Am fost informați despre nenumărate incidente de abuz și umilire a deținuților. Suntem solidari cu toate victimele violenței și abuzurilor. Ne alăturăm familiilor victimelor în întristarea lor. Cu durere și neîncredere am asistat la pierderea vieții, a suferinței și a încălcărilor demnității și dreptății umane în Belarus.

Condamnăm utilizarea disproporționată a forței și îndemnăm autoritățile din Belarus să oprească violența și amenințările de a folosi forța militară împotriva propriilor cetățeni ai țării și să elibereze imediat și necondiționat pe toți cei reținuți ilegal. Intimidarea și urmărirea penală bazate pe motive politice trebuie să înceteze. Solicităm autorităților din Belarus să respecte obligațiile internaționale ale țării cu privire la drepturile fundamentale democratice și ale omului. Ne așteptăm la o investigație completă și transparentă asupra tuturor presupuselor infracțiuni și abuzuri, pentru a trage la răspundere cei responsabili. Numai aceasta va deschide calea către o soluționare pașnică a crizei”, concluzionează documentul.

Belarus este măcinată de o profundă criză politică din 9 august, când autoritățile l-au declarat câșigător al alegerilor prezidențiale pe Aleksandr Lukașenko, la putere încă din 1994. Rezultatul oficial a fost puternic contestat în stradă, protestele fiind reprimate violent de forțele de ordine controlate de actualul președinte. Mai mulți oameni au murit, sute au fost răniți și peste 7.000 arestați.

Uniunea Europeană a anunțat că nu recunoaște rezultatul scrutinului și se pregătește de sancțiuni împotriva unor oficiali apropiați ai lui Aleksandr Lukașenko. Josep Borrell, liderul diplomației UE, a anunțat că sancțiunile vor viza persoane de la „nivel politic înalt” implicate în fraudarea alegerilor din Belarus și în reprimarea violentă a protestelor ce au urmat scrutinului.

„Dacă Lukaşenko sporeşte presiunea asupra opoziţiei şi manifestaţiilor paşnice, va trebui să creştem presiunea asupra lui”, a completat și Heiko Maas, ministrul german de Externe.

Ca reacție, Lukașenko a convenit cu omologul său rus, Vladimir Putin, că ţările lor şi-ar putea uni trupele în cazul unei ameninţări dinspre Occident. Acesta a afirmat și că statele occidentale încearcă să-l înlăture de la putere ca să slăbească, astfel, Rusia. „Belarus este doar o trambulină către Rusia, ca întotdeauna”, a insistat el, scrie b1.ro.