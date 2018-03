UE o critică pe Theresa May pentru maniera de elaborare a poziţiei Londrei privind relaţiile comerciale post-Brexit

, scrie agerpres.ro. Documentul respectiv, despre care anterior a relatat cotidianul The Guardian, apreciază că discursul de vineri al Theresei May a reprezentat o 'schimbare de ton, dar nu şi una de conţinut' şi s-a adresat în special opiniei publice britanice.''Deşi discursul a fost lung în privinţa aspiraţiilor, el a fost scurt în legătură cu soluţiile fezabile care ar respecta principiile UE-27'', menţionează documentul pregătit de către Comisia Europeană, care poartă în numele UE negocierile asupra Brexit-ului cu Londra.Uniunea Europeană a afirmat că Theresa May a propus un 'nou model' pentru viitoarea relaţie ''preluând selectiv elemente ale statutului de membru al UE şi ale acordurilor comerciale cu ţări terţe'', ceea ce Bruxelles-ul a numit 'double cherry-picking'.Theresa May a anunţat vineri că Marea Britanie este aproape de a conveni cu Bruxellesul termenii punerii în practică a unei perioade de tranziţie care va contribui la ieşirea fără probleme a ţării din Uniunea Europeană.Într-un discurs extrem de aşteptat privitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relaţii cu UE după Brexit, şefa executivului britanic a spus că perioada de tranziţie respectivă trebuie să fie limitată în timp şi că aceasta nu poate fi o soluţie permanentă. Theresa May a estimat că ţara sa poate fi o 'naţiune mai puternică şi mai coerentă', care să funcţioneze atât în favoarea celor care au votat pentru părăsirea UE, cât şi pentru cei care s-au pronunţat pentru rămânerea Marii Britanii în forul comunitar. Ea a adăugat că este nevoie de o 'gândire creativă' pentru a încheia cel mai bun acord între Londra şi UE.În legătură cu regulamentele UE, May a spus că Marea Britanie poate opta să rămână aliniată la normele privind concurenţa şi ajutoarele de stat după Brexit.Potrivit Theresei May, este nevoie de un echilibru în cadrul noilor relaţii dintre Londra şi Bruxelles după Brexit, adăugând că 'niciuna dintre părţi nu va avea exact ceea ce doreşte'.