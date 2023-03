UE acordă sprijin Consiliului Audiovizualului. Instituţia a fost dotată cu echipament modern de peste 100 de mii de euro

Consiliului Audiovizualului îşi consolidează capacităţile de monitorizare a posturilor TV şi radio, cu suportul Uniunii Europene. Instituţia a fost dotată cu echipament modern care îi va permite să analizeze concomitent conţinutul mai multor buletine de ştiri şi emisiuni.

La evenimentul de transmitere a donaţiei a participat ambasadorul Uniunii Europene la Chişinău, Janis Mazeiks, care a punctat că, în ultimul an, a fost accentuată importanţa activităţii CA-ului în contextul luptei cu dezinformarea.

Sprijinul oferit de Uniunea Europeană pentru CA include 45 de computere, 16 laptopuri, opt monitoare, 55 de licențe pentru diferite tipuri de soft şi alte dispozitive necesare pentru stocarea şi prelucrarea informaţiilor în procesul de monitorizare a conţinutului audiovizual.



"Pare o contribuţie mică, dar, de fapt e vorba despre trei milioane de lei, 125 de mii de euro, pentru o situaţie nu tocmai strălucită financiară a unei instituţii publice din Republica Moldova. Când am venit la CA, nu aveam deloc capacităţi de a stoca, de a capta imagini, deci practic trebuia să cerem monitorizări de la radiodifuzori. Am avut situaţii în care radiodifuzori refuzau să ne dea înregistrări, nu puteam pur şi simplu să ne facem munca", a menționat LILIANA VIŢU, preşedintele Consiliului Audiovizualului.



Ambasadorul Uniunii Europene a precizat că eficienţa activităţii Consiliului Audiovizualului ţine şi de cerinţele faţă de Republica Moldova ca ţara candidată pentru aderare la UE.



"Pentru noi este foarte importantă calitatea activităţii Consiliului Audiovizualului drept structura care monitorizează mass-media, care verifică dacă acolo nu există dezinformare, propagandă. În ultimul an am văzut cât de importantă este activitatea Consiliului, dar de asemenea am văzut că acesta are şi anumite limitări", a precizat JANIS MAZEIKS, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.



Valoarea totală a echipamentului donat de UE este de 125 mii de euro.