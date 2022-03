Ucrainenii, în căutarea păcii. Mii de cetățeni sunt evacuați din calea războiului, iar alții revin în țară

"Nu pot vorbi. Suntem din Odessa. Deocamdată mergem în Polonia. - Aveţi soţ, el unde este? - El a rămas acasă.""Vrem să ajungem în Moldova. Vom sta acolo o perioadă.""Casele vecinilor au fost distruse. Oamenii s-au ascuns în subsoluri. Am pierdut aceesul la reţeaua mobilă, la televiziune. O zi nu am avut apă. S-a spart o ţeavă cu apă caldă. Am stat fără mâncare. Magazinele sunt închise."Unii oameni spun că tabloul de acum este chiar şi mai sumbru cecât cel din Al Doilea Război Mondial."Am impresia că în Rusia e ca un sectant, care a manipulat întreaga societate şi distruge atât civilii, cât şi ţara sa."În timp ce trenurile şi autocarele sunt luate cu asalt, alţi ucraineni decid să revină în ţară, pentru a-şi ajuta rudele şi pentru a lupta pentru pace. Acest autocar a pornit din Cracovia, Polonia, şi se îndreaptă spre Ucraina."Părinţii mei sunt îngrijoraţi pentru că am decis să revin în Ucraina, dar eu cred că totul va fi bine.""Toţi ne-au zis că nu trebuie să revenim. Nu putem să ne prefacem că avem o viaţă normală.""De când a început războiul, nu pot nici să dorm, nici să mănânc. Atunci am decis să ne revin acasă, cu speranţa că o să mă simt mai bine."Până în prezent, aproximativ 1,2 milioane de ucraineni şi-au părăsit ţara. ONU estimează că numărul refugiaţilor ar putea creşte până la 4 milioane.