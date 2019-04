Ucrainenii din Moldova votează la două secţii de votare. Ce spun alegătorii

foto: novorosinform.org

Şi ucrainenii din diasporă îşi exercită dreptul de vot. Cele două secţii de votare din ţara noastră, printre care cea din cadrul Ambasadei Ucrainei la Chişinău, şi-au deschis uşile la ora opt. Majoritatea alegătorilor spune că şi-a dat votul pentru încheierea războiului, pace şi bunăstare în ţara vecină.



Ca să voteze, oamenii au trebuit să prezinte buletinul care confirmă cetăţenia ucraineană.



"Pentru o ţară paşnică. Ucraina pe care o iubim şi în care ne-am născut, am crescut şi am trăit. Pentru asemenea ţară am votat, dar nu pentru cea de acum: cu război, neclarităţi şi haos."



"Să se încheie, în sfârşit, războiul în Ucraina şi să fie ordine."



"Pentru pace, bunăstare, economie populaţie şi schimbări pozitive."



"Cel mai important este ca oamenii să trăiască bine, să vină noi generaţii, care să se bucure de ţara lor."



Potrivit şefului secției de vot din cadrul Ambasadei, astăzi la urne sunt așteptați peste 50 de mii de ucraineni stabiliți în Republica Moldova.



"Pe listele secţiei de votare figurează 52. 035 de alegători. Procesul de vot are loc conform regulamentului. Incidente sau încălcări nu au fost înregistrate", a spus Elena Crondev, şefa biroului electoral.



Cea de-a doua secţie de votare a fost deschisă în oraşul Bălţi, în cadrul Consulatului Ucrainei în ţara noastră. În Moldova locuiesc în jur de 80 de mii de ucraineni cu drept de vot. O bună parte dintre ei se află în stânga Nistrului.