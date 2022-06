Ucraina, ziua 120. Armata rusă a ocupat două localităţi din apropierea oraşului Lisiceansk

Armata rusă a ocupat două localităţi din apropierea oraşului ucrainean Lisiceansk, regiunea Lugansk. Anunţul a fost făcut de şeful administraţiei militare regionale Serghei Gaidai.

El a mai precizat că drumul Lisiceansk-Bahmut, folosit anterior pentru aprovizionarea trupelor ucrainene şi evacuarea civililor, nu mai este practicabil din cauza bombardamentelor masive din zonă. Precizăm că, în condiţii de război, informaţia nu poate fi verificată din surse independente.



Cele două sate asupra cărora a preluat controlul armata rusă, Loskutovka și Rai-Aleksandrovka, sunt situate la sud de Lisiceansk, acolo unde se dau lupte grele în această perioadă. Informaţia a fost confirmată de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, care a mai precizat că armata rusă se apropie de obiectivul de a încercui forţele ucrainene care apără aceste localităţi.

Ostilitățile continuă și în zona industrială din Severodoneţk, pe teritoriul uzinei Azot.

"- Fugi! Fugi, îți spun! Ce nu e de înțeles?!

- Mă duc după armă.

- Cine are nevoie de armă?!

- Eu am nevoie."



Tot din cauza bombardamentelor, majoritatea locuitorilor din regiunea Donețk trăiesc în pivniţe. Evacuarea acestora nu este posibilă deocamdată.



"Am amenajat tot. Unii au adus un divan, alții niște paturi. Pe scurt, am amenajat singuri."



De la mic la mare, localnicii îşi doresc un singur lucru.



"— Ca războiul să se termine, da. Să fie pace."



"Aș vrea să întorc totul. Să merg la muncă, la magazine, să-mi văd copiii."



Despre situaţia din Donbas a vorbit şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timpul discursului său tradiţional.



"În Donbas se produc atacuri masive aeriene și de artilerie. Scopul ocupanților în această direcție este neschimbat - pas cu pas ei vor să distrugă întregul Donbas. Lisiceansk, Slaviansk, Kramatorsk - orice oraș vor să-l facă ca Mariupol."



Autorităţile ucrainene anunţă că atacurile continuă şi în alte regiuni. Potrivit şefului administraţiei militare regionale Harkov, în urma bombardării unui sat, şapte civili au fost răniţi.

Potrivit ONU, de la începutul războiului din Ucraina peste 4500 de civili au murit, iar în jur de opt milioane de oameni au părăsit ţara.