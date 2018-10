Ucraina suspectează că Rusia ar avea arme nucleare în Crimeea

scrie agerpres.ro. Într-un interviu acordat postului de televiziune ATR, şeful diplomaţiei ucrainene a asigurat că Rusia efectuează din Crimeea livrări de echipamente militare, bunăoară, către Siria.Nu este pentru prima oară când Kievul acuză Rusia de instalarea unor presupuse arme nucleare în Crimeea, notează în acest context publicaţia rusă Vzglia (pro-Kremlin). Anul trecut, preşedintele Radei Supreme (parlamentul unicameral ucrainean), Andrii Parubii, a declarat în cadrul unei sesiuni a Adunării Parlamentare a NATO că Moscova ar planifica să instaleze, iar - conform unor informaţii - ar fi 'instalat deja' 'armament nuclear ofensiv' în Crimeea. În replică, senatorul rus Franţ Klinţevici a declarat că Moscova nu are niciun motiv pentru a desfăşura arme nucleare în Crimeea şi l-a criticat pe preşedintele Radei pentru 'demonizarea' Federaţiei Ruse.Cu toate acestea, în 2015, Ministerul de Externe rus a declarat că Crimeea este componentă a Federaţiei Ruse şi, prin urmare, Moscova are dreptul de a instala arme nucleare în peninsulă, aminteşte Vzgliad.Expertul militar rus Konstatin Sivkov, vicepreşedintele Academiei pentru probleme geopolitice din Moscova (think tank) a catalogat afirmaţia făcută marţi de ministrul de externe ucrainean drept 'declaraţia unui nebun', notează publicaţia menţionată."În genere, armele nucleare nu sunt amplasate într-o zonă de graniţă, ci adânc în teritoriul unei ţări pentru a nu permite să fie distruse de către un potenţial inamic în cazul unui conflict militar, întrucât armele nucleare sunt primele vizate" într-un eventual conflict, a explicat expertul citat pentru Vzgliad.