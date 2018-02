Ucraina și-a ales reprezentantul la Eurovision. Cine este tânărul interpret

Și ucrainenii și-au ales interpretul care va merge la concursul european de muzică din Portugalia. Este vorba despre cântăreţul Melovin, care va concura cu melodia "Under The Ladder".



Melovin a făcut spectacol pe scena de la Kiev. La un moment dat, el a urcat pe o platformă și a cântat la pian, în timp ce sub el ardea scena. Artistul, în vârstă de 20 de ani, a concurat cu alți cinci participanți, însă în urma votului cumulat al juriului și al telespectatorilor, a ieșit învingător.

Reprezentantul Ucrainei va cânta pe scena de la Lisabona în cea de-a doua semifinală, în data de 10 mai, alături de interpreţii din Moldova, Rusia și România.