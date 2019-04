UCRAINA ÎŞI ALEGE VIITORUL. Ce așteaptă ucrainenii de la noul președinte

foto: rbc

Stabilitate economică şi pace - asta îşi doresc locuitorii din Ucraina, care îşi aleg preşedintele ţării în cadrul celui de-al doilea tur al scrutinului. Peste 30 de milioane de alegători sunt aşteptaţi astăzi la urne pentru a-şi exercita dreptul la vot. Ucrainenii spun că viitorul şef al statului trebuie să fie ferm şi puternic pentru a îmbunătăţi condiţiile de trai în ţara lor.



Ecaterina Purtava locuieşte la Kiev şi a venit să voteze cu fiica sa de un an. Femeia spune ca îşi doreşte ca familia ei să trăiască într-o ţară prosperă, în care să fie pace şi stabilitate.



"Aştept sfârşitul războiului şi îmbunătăţirea relaţiilor cu Federaţia Rusă. Majoritatea ucrainenilor vor pace, iar eu mă număr printe ei. Relaţiile dintre cetăţenii Moldovei, Ucrainei şi a Rusiei sunt bune. Putem să comunicăm, să călătorim. Este necesar un consens la nivel politic. Dacă nu este posibil, atunci să implice alte ţări mai dezvoltate", a spus Ecaterina Purtava



Ucrainenii mai vor ca viitorul preşedinte să pună capăt corupţiei şi să implementeze reformele în domeniul justiţiei.



"Suntem pentru schimbări, am votat pentru asta. Reformarea sistemului judecătoresc, în primul rând, şi controlul asupra corupţiei."



Oamenii susţin că au studiat atent programele candidaţilor pentru a face alegerea corectă.



"Am votat pentru viitorul nostru, al copiilor noştri... Am votat pentru ca ţara să devină într-adevăr europeană. Credem că Ucraina are un potenţial mare."



"Vrem un viitor sigur."



"Vrem dezvoltare, dar nu corupţie, tâlhărie şi viitor fără perspective. Important să fie stabilitate, înţelegere şi transparenţă în legislaţie."



"Vrem să se sfârşească războiul. În rest totul va fi bine, vom merge înainte."



"Noi am votat pentru dezvoltarea ţării şi stabilitate. Aşteptăm şi integrarea europeană."



Prezenţa la vot în cadrul primului tur al alegerilor a constituit 63 la sută. În cel de-al doilea, experţii prognozează, însă, o rată a prezenței mai redusă.