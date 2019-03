Ucraina, în prag de ALEGERI. Ce aşteptări au cetăţenii

În prag de alegeri, de-a lungul şoselelor din Ucraina sunt zeci de panouri cu lozinci și promisiuni ale candidaților. Mulți dintre oameni au hotărât pentru cine vor vota, alții mai stau pe gânduri. Prima localitatea în care a oprit echipa Publika TV a fost satul Mirnoe din regiunea Odesa. Acolo am întâlnit-o pe mătușa Galina. Pensionara are 72 de ani și toată viață locuiește aici. Femeia spune că durerea confilictului din estul Ucrainei nu mai poate fi uitată.



"Toți își fac griji, nimeni nu vrea să fie război, vrem să fie pace, fiecare dintre noi are copii", a spus Galina Șpicovscaia, locuitoare a satului Mirnoe, Ucraina.



Femeia mai spune că localnicii așteaptă îmbunătățirea condițiilor de trai, iar una dintre cele mai importante probleme rămâne starea deplorabilă a drumurlor.



"La noi aici au făcut drumul, mergem pe aici și spunem cât de bine este, dar vrem să mai fie reparate şi alte drumuri din sat", a mai adăugat Galina.



În satul Mirnoe l-am întâlnit şi pe moldoveanul Eduard Crasniuc , originar din Bălți. Bărbatul s-a mutat în ţara vecină acum șapte ani după ce s-a căsătorit cu o ucraineancă.



"Am copil, vreau un viitor mai bun. Daca să comparăm, timp de șapte ani, Moldova a devansat Ucraina. Am vrea aici aceleași schimbări, drumuri. Chiar mă gândesc să revin în Moldova", a spus Eduard Crasniuc, locuitor al satului Mirnoe, Ucraina.



Următoarea localitate a fost orașul Umani, regiunea Cerkasî. Acolo în zona pieței, unde ca de obicei este mare aglomeraţie, am vorbit cu Nina Șevciuc. Femeia a avut un îndemn pentru viitorul președinte al Ucrainei.



"El trebuie să aducă Ucraina pe calea cea dreaptă, să conducă cinstit și corect", a declarat Nina Șevciuc, locuitoare a orașul Umani.



Și alți localnici așteaptă reparația drumurilor, atragerea investițiilor și ordine în administrarea statului.



"Să majoreze pensiile, să repare drumurile, pentru că prin sate drumurile sunt rele."



"Vrem pace, să fie majorate pensiile, să fie medicină de calitate. "



În drum spre Kiev, am oprit și în localitatea Dmitrușchi, regiunea Cerkasî. Pe mătușa Olga, fostă profesoara de clasele primare, am găsit-o acasă. După ce a muncit la şcoală timp de 33 de ani, acum femeia se ocupă de grădina și are grijă de o familie mare. Aceasta așteaptă de la viitorul președinte mai multe proiecte pentru susținerea educației.



"Vrem un trai mai bun pentru oameni simpli. Eu sunt profesoară, îmi doresc foarte mult ca reparațiile în școli să fie făcute nu din contul părinților, dar statul să se implice, pentru că fără oameni educați nu există stat."



Duminică sunt așteptați la vot aproape 30 de milioane de ucraineni.