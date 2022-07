Ucraina, fără vacanță. Plajele și zonele de agrement din țară, inacccesibile

Războiul i-a privat pe ucraineni de concedii şi vacanţă. Liniştea relativă de la Kiev permite locuitorilor capitalei și celor care au fugit de ostilitățile din alte regiuni să petreacă zilele fierbinți de vară pe malul Niprului. La Odesa, însă, autoritățile au avertizat repetat oamenii să evite plajele, din cauză că sunt minate. Totuşi avertismentele lor nu sunt întotdeauna luate în serios.Accesul în mare a fost complet interzis la Odesa. Pe plaje s-au intensificat patrulările şi au apărut garduri ce restricţionează intrarea în apă. Oamenii care insistă să se scalde în mare sunt avertizați de militari și polițiști că-și riscă propria viață, dar nici măcar acest lucru nu-i opreşte."Aici au fost militari şi poliţişti. Imediat cum au plecat, toţi aceşti oameni au intrat în mare. Oamenii noştri nu se schimbă."Cel mai recent incident tragic de pe plaja Odesa s-a produs în ziua de 2 iulie, atunci când o persoană a decedat şi alta a fost rănită după explozia unei mine. Nici la Kiev, în acest an, autoritățile nu au deschis oficial sezonul de înot în oraș, dar zonele de agrement au fost verificate pentru prezența obiectelor explozive."De obicei vara mergeam în Crimeea, pentru că suntem din Crimeea, dar chiar și un drum atât de greu și anevoios ne-a fost furat, acum nu putem merge acolo vara. Lacrimi în fiecare zi. Nu am mai trecut niciodată printr-un asemenea stres.""Anul acesta ne-am propus să mergem și la Marea Neagră, am plănuit să mergem în Turcia sau Egipt, ca să fie interesant, iar fiul meu să vadă piramidele egiptene. Au fost astfel de planuri, dar au fost spulberate."Armata rusă s-a retras din jurul Kievului acum câteva luni, dar alertele zilnice de raid aerian amintesc de războiul aflat în desfășurare.