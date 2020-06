Ucraina, dominată de ape. Cel puțin trei oameni au murit, iar 200 de localități au fost inundate

Vestul Ucrainei este dominat de ape. Cel puțin trei oameni au murit, iar aproximativ 200 de localități au fost inundate. Autoritățile din țara vecină au comunicat că în jur de 400 de oameni au fost evacuați. În orașul Galici din regiunea Transcarpatia a fost inundat și un spital unde erau tratați bolnavii de COVID-19. Despre aceasta a anunțat premierul de la Kiev, Denis Șmîgali, în timpul vizitei în regiune.



”Situația este critică. Inundațiile sunt mai grave decât cele din 2008. A fost inundat și spitalul din orașul Galici, iar bolnavii au fost evacuați. E un pic dificil având în vedere că sunt și pacienți cu complicații provocate de coronavirus”, a spus Denis Șmîgali, premierul Ucrainei.



Pe internet a fost distribuit şi un video în care apare o mamă cu cei doi copii ai ei care s-au aflat la un pas de moarte. Cei trei merg atent printre craterele formate din cauza precipitaţilor, iar la un moment, în doar o fracţiune de secundă pământul se crapă în două și se formează o gaură imensă. Vă avertizăm că urmează imagini cu impact emoțional.



În Bucovina, oamenii spun că apele au făcut prăpăd în gospodării, în magazine, dar și într-o piață.



”O parte din marfă am scos-o afară, o parte am pus-o mai sus, în depozit. Sperăm să nu ajungă apa la ea. Aici au pus semne în urmă cu 15 minute, atunci era uscat, iar acum e acoperit cu apă.”



”Bucătăria a fost inundată complet. Curtea e plină cu apă, o anexă a casei la fel. Apele au luat și patru motorete.”



”Toată noaptea nu am dormit un ochi. Eram foarte îngrijorată.”



Oficialii ucraineni au emis pentru o avertizare de furtună din cauza creșterii nivelului apei în râuri. Potrivit ministrului ucrainean de Interne, în localitățile afectate de inundații au fost mobilizați 1500 de polițiști, salvatori și pompieri, precum și peste 100 de salvamontiști.