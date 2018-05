UCRAINA: Cu două zile înaintea finalei Ligii Campionilor a fost inaugurat Festivalul Campionilor

Atmosferă de zile mari în capitala Ucrainei, Kiev. Cu două zile înaintea finalei Ligii Campionilor a fost inaugurat Festivalul Campionilor. Evenimentul va ţine până duminică, timp în care microbiştii vor putea participa la diferite activităţi dedicate finalei.

Principala atracție a festivalului este trofeului Ligii Campionilor. Acesta a fost expus în orășelul fotbalistic, iar toți doritorii își pot face poze alături de el.



"Nu am aşteptat în zadar o oră jumătate. Cine ştie când voi mai avea aşa ocazie. De fapt, visul meu a fost să ajung la finală, dar nu am bilet. Voi urmări finala la televizor."



Pe bulevardul central din Kiev, acolo unde se desfășoară festivalul, au fost amenajate zone în care doritorii au putut juca fotbal la simulatorul FIFA şi să participe la diverse concursuri. Totodată, picii au putut lua lecţii de freestyle football.



În zona în care se desfășoară festivalul a fost amenajată și Galeria Campionilor. Aici putem vedea tricouri cu autografele fotbaliștilor renumiți precum Sergio Ramos, James Rodriguez, Giorgio Chiellini și Andres Iniesta.



În capitala Ucrainei au venit suporteri din toate colţurile lumii care vor susţine cele două finaliste . Pe străzile din Kiev poţi întâlni persoane din India, Noua Zeelandă, Malaezia şi chiar Mexic.



"Am rezervat camera la hotel şi biletele pentru avion acum două luni, aşa că am achitat un preţ normal. Aproximativ 30 de euro pe noapte la hotel şi 300 pentru biletul tur-retur la avion."



"Aventura mea spre Kiev a început în Kuala Lumpur, miercuri dimineață, la ora 03:00. Am ajuns la Kiev aseară. Este o călătorie costisitoare, dar se merită, deoarece Liverpool va câştiga al şaselea trofeu al Ligii Campionilor. Cumulat, pentru două persoane, am cheltuit aproximativ trei mii de euro."



Marea finală a Ligii Campionilor Real Madrid - FC Liverpool se va disputa pe 26 mai cu începere de la ora 21:45. Meciul va fi transmis în direct de CANAL 3.