Ucraina a străpuns prima linie de apărare a frontului rusesc din Sud

Forţele ucrainene au străpuns în mod decisiv prima linie de apărare a Rusiei în apropiere de Zaporojie, după săptămâni de deminare minuţioasă a terenului, şi se aşteaptă la o înaintare mai rapidă, pe măsură ce presează a doua linie a frontului, care este mai slabă, a spus generalul ucrainean care conduce contraofensiva din sud, Oleksandr Tarnavski, într-un interviu pentru Observer, screie Digi24.

Generalul de brigadă Oleksandr Tarnavski estimează că Rusia a dedicat 60% din timpul şi resursele sale pentru a construi prima linie de apărare şi doar 20% pentru a doua şi a treia linie, deoarece Moscova nu se aştepta ca forţele ucrainene să reuşească străpungerea primei linii, relatează News.ro

Un vast câmp minat a ţinut blocate trupele ucrainene timp de câteva săptămâni, dar geniştii de infanterie au curăţat încet, pe jos, o rută de asalt.

Trupele ruse din spatele liniei de front „au stat şi au aşteptat armata ucraineană”, eliminând vehiculele cu obuze şi drone, a spus el.

Însă, după ce bariera minată a fost străpunsă, ruşii au fost forţaţi să facă manevre, iar ucrainenii s-au întors în tancuri şi în alte vehicule blindate.

Ca un semn că Moscova simte presiunea, aceasta a redistribuit trupe în zonă aduncându-le de pe alte linii de front din interiorul Ucrainei ocupate - Herson la vest şi Lîman la nord-est - şi, de asemenea, din interiorul Rusiei, a mai spus generalul ucrainean.

Specialist în tancuri, Tarnavski şi-a construit un palmares impresionant în lupta cu trupele ruseşti de când acestea au trecut graniţele ţării în 2022.

În septembrie anul trecut, el a fost numit comandant al trupelor care luptă pentru eliberarea oraşului Herson, iar două luni mai târziu, oraşul a fost eliberat, notează săptămânalul britanic.

Existau speranţe pentru un progres rapid în contraofensiva de vară, care urmăreşte să coboare spre Marea Azov, izolând trupele ruseşti din Herson şi Crimeea ocupată şi tăindu-le liniile de aprovizionare.

Însă, contrar aşteptărilor, contraofensiva a stagnat luni de zile, cu victime în creştere şi linii de front aparent statice, alimentând nemulţumirea şi criticile în capitalele occidentale care au furnizat arme şi pregătire, scrie Observer.

Tarnavski nu este de acord cu aceste critici, spunând că preferă să judece o treabă atunci când este terminată, dar a mulţumit Marii Britanii şi altor aliaţi pentru sprijinul acordat în ceea ce priveşte instruirea şi armele, inclusiv pentru tancurile Challenger, care sunt deja pe teren.

„Când am început contraofensiva, am petrecut mai mult timp decât ne aşteptam pentru deminarea teritoriilor. Din păcate, evacuarea răniţilor ne-a fost dificilă. Şi acest lucru a complicat, de asemenea, înaintarea noastră. În opinia mea, ruşii nu credeau că ucrainenii vor trece de această linie de apărare. Ei se pregătiseră timp de peste un an. Au făcut totul pentru a se asigura că această zonă a fost bine pregătită”, a explicat generalul.