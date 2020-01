Tyson Fury, show la conferinţa de presă cu prilejul confruntării cu Deontay Wilder. Boxerul a venit cu scaunul personal la eveniment

Boxerul britanic Tyson Fury a făcut show la conferinţa de presă cu prilejul confruntării cu americanul Deontay Wilder, care va avea loc în oraşul Las Vegas pe 22 februarie. Fury şi-a adus scaunul personal şi l-a aruncat pe cel care l-au pregătit organizatori.

Cei doi pugilişti s-au întrecut apoi în declaraţii care mai de care.

"Eram încrezut dimineaţă când îmbrăcam acest costum, când îmi încălţam pantofii, când mă spălam pe dinţi. Tot aşa de încrezut sunt de faptul că o să îl bat rău pe acest nemernic. Sută la sută. Fii atent la mâna mea dreaptă, deoarece în runda a doua te trimit la culcare. În a doua rundă îl dobor", a spus boxerul Marea Britanie, Tyson Fury.

"Am un lucru neîncheiat şi o să-l finisez. O să fac exact ceea ce am promis să fac. Sunt leul, sunt regele junglei. Va veni 22 februarie şi îi voi rupe capul. Îţi aminteşti că am mai spus-o. Te arunc în afara ringului", a afirmat boxerul SUA, Deontay Wilder.

Deontay Wilder şi Tyson Fury se vor înfrunta pentru centura de campion mondial în versiunea WBC, categoria grea. Cei doi boxeri s-au mai întâlnit în ring pe 1 decembrie 2018, la Los Angeles, însă duelul s-a încheiat la egalitate.

Wilder are 42 de victorii în palmares, iar Fury - 29. Ambii pugiliştii sunt neînvinşi.