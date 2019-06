TYSON FURY, PUS PE GLUME. Britanicul l-a luat peste picior pe neamţul Tom Schwarz

Boxerul britanic Tyson Fury s-a dat în spectacol la conferinţa de presă înaintea partidei cu germanul Tom Schwarz. Confruntarea din cadrul categoriei grele este programată pentru ziua de 15 iunie, la Las Vegas.

Pugilistul din Manchester l-a luat peste picior pe adversarul său, imitând un sărut, după care a şi glumit cu jurnaliştii.



"Ştiţi, am urcat în vârful topului cu mulţi ani în urmă, dar ... am revenit acum! Nu vă vine să credeţi, dar am revenit! Fury a revenit şi este cel mai bun. M-am întors să fiu pe prima pagina a jurnalului ”Ring”. A trecut ceva timp, dar, în definitiv, mi-a luat doar un an pentru a ajunge de la zero la vârf. Sunt foarte mândru de asta, chiar sunt foarte mândru", a spus TYSON FURY, boxer, Marea Britanie.



Ajuns la vârsta de 30 de ani, Tyson Fury a susţinut până în prezent 28 de partide în care a înregistrat 27 de victorii și a terminat una la egalitate.



De partea cealaltă, Tom Schwarz are 25 de ani şi a câştigat toate cele 24 de partide susținute până în prezent.