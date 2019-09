Tyson Fury l-a învins pe Otto Wallin. Pugilistul britanic a ajuns la spital după meciul de la Las Vegas

foto: publika.md

Tyson Fury l-a învins la puncte pe Otto Wallin și a cucerit centura în versiunea WBC, într-o partidă din categoria grea, ce s-a desfășurat la Las Vegas. Pugilistul britanic a suferit răni serioase la ochiul stâng în primele reprize şi a fost transportat direct la spital după confruntarea cu boxerul suedez, care era neînvins până la duelul cu Fury.



"A fost un meci greu, am avut un adversar pe măsură. Am fost și eu bun, mai ales în runda a 12-a. Am luptat de Ziua Independenței Mexicului.Aștept să lupt cu Deontay Wilder, va fi un meci spectaculos. Sunt bucuros că am câștigat și sunt mândru că am obținut centura WBC", a spus Tyson Fury.



În cariera sa, Tyson Fury, a obținut 29 de victorii, 20 dintre care prin knock-out, iar un duel s-a încheiat la egalitate. Britanicul va boxa din nou pe 20 februarie 2020, cu americanul Deontay Wilder, campionul WBC, într-o revanşă a disputei din decembrie 2018, terminată la egalitate.