Tyler Perry a fost onorat cu o stea pe Walk of Fame. Cum a devenit cunoscut ACTORUL

O nouă stea pe "Walk of Fame". Actorul Tyler Perry este cel care a primit a 2.675-a stea de pe bulevardul celebrităţilor din Hollywood. La ceremonia de inaugurare a stelei au fost prezente rudele, prietenii şi fanii artistului.

"Sunt onorat. Sunt recunoscător. Sunt puţin confuz pentru că totul este foarte copleșitor. Îmi trebuie ceva timp ca să realizez ceea ce s-a întâmplat. Simt toate iubirea pe care mi-o oferiţi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulţumesc.", a declarat actorul Tyler Perry.



Un discurs în cadrul ceremoniei a ţinut şi actriţa Kerry Washington. Ea i-a mulţumit lui Tyler Perry pentru ajutorul pe care i l-a oferit de-a lungul anilor.



"Îţi mulţumesc pentru că m-ai încurajat. Îţi mulţumesc că m-ai ajutat ca visele să-mi devină realitate. Îţi mulţumesc din partea tuturor pentru că datorită ţie am sclipit mai puternic", a spus Kerry Washington, actriţă.



Actorul Tyler Perry are 50 de ani. El şi-a început cariera de actor la începutul anilor '90. Artistul a devenit cunoscut în întreaga lume în special datorită rolurilor pe care le-a avut în filme precum "Star Trek", "Alex Cross" şi "Gone Girl".