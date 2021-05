Twitter blochează conturi care distribuie postările de pe site-ul pe care l-a lansat Donald Trump

Twitter a suspendat săptămâna aceasta mai multe conturi al căror scop aparent era distribuirea mesajelor fostului preşedinte Donald Trump, care a fost interzis definitiv pe platforma socială în ianuarie, în urma violențelor de la Capitoliu, notează AFP, preluată de Agerpres.

Reţeaua socială a confirmat joi că a intervenit împotriva profilurilor respective, după mai multe articole apărute în presa americană despre aceste conturi care au difuzat afirmaţii preluate de pe blogul omului de afaceri, "From the desk of Donald Trump" (De la biroul lui Donald Trump), proaspăt lansat în spațiul online, scrie digi24.ro