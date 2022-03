TVN: Sarea alimentară a dispărut din piețele și magazinele din nordul țării

Oamenii din nordul țării bat alarma. La piețele din orașul Bălți, dar și în mai multe magazine din oraș nu se mai găsește sare alimentară. Unii comercianți care au sare în vânzare, au ridicat prețul de la 5 până la 20 de lei pentru un kilogram, scrie TVN.

O femeie le-a spus jurnaliștilor de la TVN că dimineața a cumpărat un kilogram de sare cu 20 de lei, însă a fost nevoită să meargă în mai multe magazine și piețe din oraș pentru a o găsi.

„În general am căutat mult, iată am văzut aici și m-am gândit să cumpăr cu 20 de lei. Eu cred că din cauza situației care se întâmplă acum, din această cauză ridică prețurile, așa cred.”

Oamenii spun că nu știu cum se vor descurca în continuare fără sare.

„Iată nu am, am venit din sat, în special după sare, nu pot găsi nicăieri. Dar e imposibil fără sare… poate va fi.”

„Cum fără sare să trăiești? Trei kilograme am luat, trei kilograme am luat că am văzut că ia lumea cu sacii, dar eu măcar trei kilograme. Și mulțumim, că nici bani nu am să i-au mai mult.”

„Nu o să ne descurcăm deloc ușor, toată mâncarea e cu sare și nu știu ce o să facem.”

Comercianții din Piața Centrală nu cunosc cauza exactă a deficitului de sare, dar presupun că e din cauza războiului din Ucraina. Aceștia spun că până marți au avut sare în vânzare.

„Nu avem sare că s-a terminat, câte un pachet la mânuță am dat și nu este sare, nu știu de ce. Ieri dimineața am avut sare, și am dat așa.”

„Sarea la noi e cinci lei. Nu avem, s-a terminat, au rămas câteva pachete și gata. Nu este, depozitele sunt goale, în general și la Metro, toate depozitele sunt goale.”

La un depozit angro din orașul Bălți zeci de oameni stăteau în rând pentru a procura sare. Aceștia spun că la piață nu au găsit sare alimentară și au venit la depozit. Un angajat al depozitului angro a comunicat pentru TV Nord, că cantitatea de sare de care dispun ar ajunge pentru trei luni, în cazul în care oamenii nu vor cumpăra în exces.

Până acum, în municipiul Bălți, un kilogram de sare putea fi cumpărat la preț angro cu 4 lei, iar pe piață varia între 5 și 10 lei.