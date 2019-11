TVA dublat, scumpiri în lanţ şi rude numite în funcţii. RETROSPECTIVA Guvernului Sandu de când a fost învestit în funcţie

La 100 de zile de guvernare, care s-au împlinit la sfârşit de septembrie, premierul Maia Sandu compara Executivul cu o echipă de marinari aflaţi la bordul unei nave, cu ea pe post de căpitan.



"În 8 iunie 2019, un val al istoriei ne-a aruncat pe o corabie în derivă ce plutea printre stânci, fără apă şi merinde, gata în orice clipă să se scufunde. Am reuşit să ieşim din furtună. Avem apă şi merinde", declara Maia Sandu.



Guvernul Sandu a fost învestit în data de 8 iunie, după ce Blocul ACUM a făcut alianţă cu PSRM, sub supravegherea vigilentă a vicepremierului rus Dmitri Kozak. Cei care nu au văzut cu ochi buni această alianţă, i-au prevenit să fie atenţi pe cei din PAS şi PPDA, pentru că ar putea cădea în capcana socialiştilor. Au urmat demiteri în instituţiile statului. Mulţi din cei care au muncit alături de democraţi au fost rugaţi să plece. În unele funcţii au ajuns rude şi prieteni afiliaţi puterii. Discursul premierului s-a axat pe dezoligarhizare, combaterea corupţiei şi reformarea justiţiei, inclusiv a procuraturii. Mai puţin s-a pus accent pe politicile în domeniul social şi cel economic. Bugetul pentru drumuri a fost tăiat drastic. Şi alte proiecte ale fostei guvernări au fost stopate.



"Am făcut corectări al tot felul de programe de finanţare, în medicină, pentru drumuri, în agricultură şi mediu, pentru dezvoltare regională, care erau alocate pe criterii politice, în trecut", a precizat prim-ministru.



Pentru a putea supravieţui şi realiza ceea ce şi-a propus, Guvernul a împrumutat 46,5 milioane de dolari de la FMI. Alte 29 de milioane de dolari au fost oferiţi drept suport nerambursabil de către USAID. Din iulie până în octombrie, Uniunea Europeană a oferit aproape 74 de milioane de euro pentru continuarea și sprijinirea reformelor.



În schimbul împrumutului de la FMI, Guvernul a acceptat să dubleze TVA pentru hoteluri, restaurante și cafenele până la 20 la sută şi să impoziteze tichetele de masă. Înainte de a anunţa noile măsuri fiscale, nu a organizat însă consultări publice ca să discute cu cei vizaţi despre ce-i aşteaptă.



"Vrem 10 procente TVA, pentru că asta ne oferă posibilitatea să rămânem acasă, să continuăm businessul pe care îl avem în domeniul restaurantelor şi prestări servicii", a subliniat Aneta Zasaviţchi, preşedintele Asociaţiei Restaurantelor din Moldova.



Până la urmă, Ministerul Finanţelor a organizat audieri publice, majorările de taxe şi alte măsuri fiscale au trecut de Guvern şi Parlament, iar Igor Dodon le-a semnat. Taxele mărite vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2020. În perioada Guvernului Sandu nu au fost reţineri de salarii şi pensii. În raportul său de la 100 de zile de guvernare, premierul nu a pomenit nimic despre o posibilă majorare a acestora. Doar medicii care lucrează în turele de noapte primesc mai mulţi bani. Din 1 octombrie, o tură de noapte este plătită cu până la 1.000 de lei.



În perioada Guvernului Sandu, s-a scumpit curentul electric. Ca urmare, au crescut preţurile mai multor produse alimentare.



Guvernul Maiei Sandu a mai dat dovadă că nu se poate mobiliza în situații de urgență. La sfârșitul lunii iunie, o scară cu 18 apartamente dintr-un bloc din orașul Otaci, raionul Ocnița, s-a prăbușit.



Abia la sfârșit de august, Guvernul a alocat 16 milioane de lei sinistraților, pentru a-şi cumpăra case. Aceştia s-au plâns însă că banii oferiţi de stat nu le ajung pentru locuinţe noi.