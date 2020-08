Tutunul, ascuns de cumpărători. Ţigările nu se vor mai afla la vedere în magazine

Ţigările şi orice produs din tutun nu se vor mai afla la vedere în magazine sau benzinării. Începând din 15 august, acestea trebuie ascunse în dulapuri sau rafturi, conform recomandărilor Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică. Aceste prevederi sunt dictate de consumul de tutun și consecințele nocive asupra sănătății.

Decizia de a scoate ţigările din vizorul cumpărătorilor are scopul de a diminua numărul fumătorilor, în special în rândul tinerilor. Oamenii salută această iniţiativă, dar spun că nu va fi eficientă.



"De împiedicat nu ştiu pentru că apar ţigările electronice pentru că se schimbă una şi vine alta. Asta că se ascund poate un pic, dar cine are de cumpărat o să cumpere oricum".



"Eu nu cred că asta o să împiedice fumatul, eu cred că pentru a împiedica fumatul trebuie de dezvoltat în tineret dorinţa pentru modul sănătos de viaţă, pentru sport, pentru alte activităţi care nu implică acest viciu".



ANSP a prezentat un ghid cu recomandări pentru toţi agenţii economici care comercializează produse din tutun.



"Se interzice afişarea inscripţiei sau indicatorului care informează sau sugerează publicului larg despre comercializarea produselor din tutun. Noi le-am recomandat că pot să fie, cel mai simplu este ca să fie stocat în mobiliere cu rafturi sub tejghea sau în spatele vânzătorului", a spus directorul adjunct al ANSP, Ion Șalaru.



Aşadar, la solicitarea cumpărătorului, vânzătorul va prezenta denumirea şi preţul produsului, fară a include informaţii despre promoții sau reduceri. Persoanele fizice care încalcă aceste prevederi riscă amendă de până la 5 mii de lei, iar cele juridice - până la 15 mii de lei.



"Specialiştii "ANSP" cu drept de control în sănătate publică vor iniţia vizite de documentare pe întreg teritoriul RM", a menționat inspectorul ANSP, Vasile Guștiuc.



Moldova este a 30-a ţară care implementează aceste reguli, Islanda fiind prima, în 2001.