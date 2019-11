Turul II al alegerilor prezidențiale din România. Fiecare condidat și-a organizat propria dezbatere cu jurnaliștii

Turul II al alegerilor prezidențiale din România va avea loc în această duminică, așa că cei doi candidați, actualul lider de la Cotroceni, Klaus Iohannis, și fostul premier Viorica Dăncilă, au încercat, pe ultima sută de metri, să-şi convingă concetățenii să-i voteze. Deși românii așteptau o întâlnire directă, Iohannis a refuzat invitația lui Dăncilă la o dezbatere electorală, preferând să organizeze o conferință de presă cu jurnaliștii, exemplu urmat și de liderul PSD.



Viorica Dăncilă a bătut un record în politica românească. Fostul premier a vorbit aproape două ore și jumătate în fața jurnaliștilor, răspunzând la 250 de întrebări. Aceasta nu a ezitat să-și atace contracandidatul și să-l facă laș, pentru refuzul de a se întâlni față în față cu ea.



”Văd că nu vrea această confruntare, văd un om laș și argoant, ce nu poate explica cei cinci ani de mandat”, a declarat Viorica Dăncilă, candidat PSD la alegerile prezidențiale din România.



Nici Iohannis nu s-a lăsat mai prejos. Actualul lider de la Cotroceni a desființat-o pe contracandidata sa și partidul pe care îl reprezintă.



”Aici vorbim despre un tur doi, între candidatul Klaus Iohannis, care a fost președinte, românii știu ce am făcut și cum am făcut, și o candidată care reprezintă un PSD nereformat, nedemocratic, care a guvernat împotriva românilor.”, a menționat Klaus Iohanniscandidatul, PNL la alegerile prezidențiale din România.



Dăncilă, în schimb, l-a acuzat pe Iohannis de pasivitate.



”Nu am văzut nimic concret pentru România. Am văzut că s-a întors din SUA cu o șapcă și trei poze, am văzut că a fost la Consiliul European la Bruxelles, dar nu am văzut nimic despre Schengen sau MCV.”, a spus Viorica Dăncilă, candidat PSD la alegerile prezidențiale din România.



”Câteodată, de la PSD mi se spune că am fost spectator și că am fost inactiv, dar după o jumătate de oră, mi se spune, tot de la PSD, că vreau să acaparez totul și sunt un președinte dictator și mă bag peste tot. Ei trebuie să se hotărască care este adevărată. În realitate, adevărul este la mijloc. Sunt un președinte care, real, se implică.”, a zis Klaus Iohanniscandidatul, PNL la alegerile prezidențiale din România.



Dăncilă a provocat furia internauților, după ce a vorbit în termeni duri despre românii din diasporă, pe care i-a numit ”ăștia”.



”Chiar dacă s-a deplasat în state unde avem o mare majoritate a românilor care au plecat din țară, nu s-a întâlnit cu ăștia, nu a vorbit despre venirea lor în România și ce face în calitate de președinte ca românii să se întoarcă acasă”, a declarat Viorica Dăncilă, candidat PSD la alegerile prezidențiale din România.



Conferințele celor doi au inclus şi momente spumoase. De exemplu, Viorica Dăncilă a fost pusă în dificultate de un jurnalist, care, amintind că lidera PSD a declarat că a dat meditații la matematică, a rugat-o să spună cum se calculează aria cercului. Dăncilă a răspuns greșit, iar după ce a fost corectată a ținut să repete că este inginer de profesie și că poate da oricând lecții de matematică.

În paralel, Klaus Iohannis a fost întrebat dacă este util pentru un președinte să cunoască limbi străine. Răspunsul lui a stârnit hohote de râs.



”Pe mine m-a ajutat! Este important. Să știți că, în Consiliul European, nu toată lumea vorbește limbi străine. Este destul de anevoios să discuți cu un coleg sau o colegă din Consiliul European, fie el președinte sau premier, prin intermediul traducătorului.”, a menționat Klaus Iohanniscandidatul, PNL la alegerile prezidențiale din România.



În paralel, Viorica Dăncilă, acuzată că nu cunoaște nicio limbă străină, a primit o întrebare în engleză. Fostul premier a preferat să răspundă în română, spunând că foarte mulți oameni care urmăresc conferința nu vorbesc engleza. De asemenea, ea a dat-o drept exemplu pe Angela Merkel, care, oriunde s-ar duce, vorbește limba germană.

Turul II al alegerilor prezidențiale din România va avea loc duminică. În diasporă, la fel ca în primul tur, votul va dura trei zile, secțiile urmând să fie deschise de vineri.