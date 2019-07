Turul Franţei, gata de start. Primele două etape se vor desfăşura la Bruxelles

Totul este pregătit pentru startul celei de-a 106-a ediţii a Turului Franţei. Cele 22 de echipe ce se vor alinia la startul competiției au fost prezentate la Bruxelles, în Belgia, unde se vor desfăşura și primele două etape din "Marea Buclă".



Campionul de anul trecut, galezul Geraint Thomas, va reprezenta echipa "Team Ineos", cunoscută anterior sub denumirea de "Team Sky".



"Am savurat din plin victoria de anul trecut, prima în cariera mea, dar, cum am mai şi spus anterior, avem o echipă grozavă, aşa că ne vom distra pe cinste şi în acest an", a menţionat Geraint Thomas, ciclist Team Ineos.



Printre favoriţii ediţiei din acest an se numără şi slovacul Peter Sagan, liderul formaţiei "Bora-Hansgrohe", columbianul Nairo Quintana, starul grupării "Movistar", dar şi italianul Vincenzo Nibali, ciclistul echipei "Bahrain-Merida".



Cicliștii vor avea de disputat 21 de etape cu un parcurs total de 3 mii 460 de kilometri.