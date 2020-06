Turnul Eiffel se redeschide publicului, fiind impuse măsuri stricte de siguranţă

Turnul Eiffel se redeschide publicului, începând de astăzi, informează AFP, citează agerpres.ro.

Emblematicul monument francez care domină Parisul de la înălţimea celor 324 de metri ai săi, cu şapte milioane de vizitatori pe an, potrivit administratorilor săi, s-a închis pe 13 martie din cauza epidemiei de COVID-19, chiar înainte de impunerea unei carantine generalizate în Franţa, pe 17 martie.



Administratorii acestui simbol al Parisului, celebru la nivel mondial, nu au renunţat însă, în aceste trei luni, la iluminarea nocturnă a edificiului, al cărei punct culminant îl reprezintă "farul": două fascicule de lumină care ajung până la o distanţă de 80 de kilometri. Circa 336 de proiectoare contribuie la spectacol, alături de 20 000 de becuri distribuite pe structură pentru a lumina edificiul timp de cinci minute la începutul fiecărei ore nocture.



Vizitatorii vor putea urca în turn începând cu ora 10:00 (ora 08:00 GMT).



Iniţial, vor fi posibile doar vizitele pe scări, până la etajul al doilea. La începutul lunii iulie, dacă situaţia sanitară o va permite, ascensoarele ar putea fi redeschise până la etajul al doilea, însă nu şi cele mai mici, care transportă vizitatorii de la al doilea etaj în vârf.



Redeschiderea se va face sub auspiciile unor măsuri stricte de siguranţă, ce includ urmarea unor trasee marcate prin săgeţi, purtarea obligatorie a măştilor, limitarea numărului de vizitatori şi respectarea distanţei între persoane.