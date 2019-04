Turnul de Apă din Capitală îşi modifică orarul. Care este noul program (FOTOREPORT)

Turnul de Apă din Capitală îşi modifică orarul pentru vizitatori. Muzeul va fi deschis în zilele de sâmbătă. În schimb, instituţia nu va activa duminica şi lunea. Decizia a fost luată de autorităţile municipale, după ce mai mulți părinți s-au plâns că nu-şi pot aduce copiii în weekend. Angajaţii muzeului sunt siguri că noul grafic le va aduce şi mai mulţi turişti.



"Este unicul loc din Chişinău unde este înalt şi se vede oraşele din toate direcțiile, adică zona sudică, nordică, est-vest. Cele mai frecvente luni sunt aprilie şi luna mai, fiindcă e cald şi frumos afară", a spus Liubovi Coșman, ghid.

"Da, e foarte bună ideea, cred că oamenii care muncesc, sunt ocupaţi în timpul săptămânii, sâmbăta vor veni neapărat, cei care îşi doresc, desigur."



"Este foarte bine. Sâmbăta mulţi au liber, aşa că mă gândesc eu că vor fi şi mai mulţi vizitatori, decât în timpul săptămânii."



Muzeul nu este vizitat doar de moldoveni, dar şi de turişti străini.



"Am căutat pe internet şi am găsit recomandări despre ce locuri pot vizita în Moldova, căci nu cunosc nimic în Chişinău, aşa că pe internet am găsit şi îmi place foarte mult acest muzeu."



"Sunt din Germania. De fapt, îmi place foarte mult, chiar dacă unele explicaţii de sub exponate nu le-am înţeles, căci nu sunt scrise în engleză, ci doar în română şi rusă."



Intrarea la muzeu pentru un adult este de zece lei, pentru studenți: cinci, iar elevii trebuie să achite la intrare doi lei. Anul trecut, muzeul a înregistrat un număr de peste 17 mii de vizitatori.