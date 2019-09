TURNEUL VEDETELOR LA GENEVA. Rafael Nadal şi Roger Federer vor juca în aceeaşi echipă

foto: b1.ro

Roger Federer şi Rafael Nadal vor juca în aceeaşi echipă! Cei doi tenismani vor participa la competiţia Laver Cup, în care se întâlnesc echipele Europei și a Restului Lumii.



Turneul nu este unul la care să se acorde puncte pentru clasamentul mondial, dar a fost introdus din acest an în circuitul ATP și va beneficia de susţinerea şi logistica de la celelalte competiţii.



Echipa Europei va fi condusă de legendarul suedez Bjorn Borg din postura de căpitan-nejucător și îi va include pe Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Stefanos Ţiţipas şi Fabio Fognini.



Nadal şi Federer au vorbit frumos unul despre altul, dar și despre concurenţa dintre ei.



"Mă bucur pentru Rafa că a câştigat competiţia din New York, dar şi alte turnee. Am un respect enorm faţă de ce a obţinut Rafa în cariera sa", a spus Roger Federer, tenisman.



"Am vorbit despre rivalitatea mea cu Roger de sute de ori. Fiecare din noi are stilul său de joc. Mereu încerc să savurez jocul. Tenisul nu înseamnă doar turneele de Grand Slam câştigate. Contează ca jocul tău să placă publicului", a zis Rafael Nadal, tenisman.



John McEnroe, căpitanul-nejucător alechipei Lumii, i-a ales pe Jack Sock, Taylor Fritz, John Isner, Milos Raonic, Denis Şapovalov şi Nick Kyrgios. Turneul se va desfăşura în perioada 20-22 septembrie în oraşul elveţian Geneva.