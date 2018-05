Turneul internațional May Cup Moldova a ajuns la a treia ediție

Foto: publika

Turneu internațional de mare amploare la Ghidighici. Competiția pentru copii și juniori "May Cup Moldova" a ajuns la a treia ediție.



La turneu au participat 96 de echipe la diferite categorii de vârstă din Republica Moldova, România, Belarus și Ucraina.



La "May Cup" au evoluat și copiii foștilor internaționali moldoveni Nicolae Josan și Alexandru Onică.



"Tata, când a început să joace fotbal, el a devenit fotbalist și am vrut și eu să încerc", a spus Alexandru Josan, jucător CSCT Buiucani.



"Mie îmi place fotbalul că trebuie să jucăm, să dăm pase și să luptăm, ca să câștigăm mai mult și să avem trofee", a zis Vlad Vizitiu, jucător CSCT Buiucani.



La turneul "May Cup Moldova" participă și o echipă a clubului de fotbal Dunai din orașul Ismail. Antrenorul acesteia a apreciat nivelul de pregătire al echipelor moldovenești de juniori.



"Școlile de fotbal Zimbru și Buiucani au un nivel foarte bun. 70% din echipele moldovenești, care au participat la acest turneu sunt, la fel, bine pregătite", a declarat Iuri Burlaca, antrenor FC Dunai-2009.



"E o sărbătoare pentru copii, anticipăm ziua de 1 iunie. Sunt cei mai micuți acum pe teren. Ne insuflă și nouă energie pozitivă", a zis Tudor Bejan, organizator.



Competiția se bucură de o mare popularitate în rândul tinerilor fotbaliști, iar organizatorii promit că acest turneu va fi organizat și în anii ce urmează.