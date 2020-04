Turneul de tenis de la Wimbledon, anulat din cauza pandemiei de coronavirus

Turneul de tenis de la Wimbledon, programat pentru 29 iunie - 12 iulie, a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus. Este pentru prima oară când competiția de la Londra nu se va mai disputa de la al Doilea Război Mondial încoace. Anterior a fost abrogată desfășurarea unui alt turneu de Mare Şlem, Roland Garros.

Jamie Murray, de două ori campion de la Wimbledon în proba de dublu mixt, este de părere că decizia luată de organizatori a fost una inevitabilă.

"Ca la orice eveniment, sănătatea și siguranța tuturor reprezintă lucruri esenţiale. Evident, nimeni nu poate garanta asta. Nu cred că cineva, știind că există restricții, poate să fie relaxat. Este cu totul altă situaţie, când permiţi adunări publice pentru 50 de mii de persoane", a spus tenismenul, Marea Britanie, Jamie Murray.

Sârbul Novak Djokovic este deţinătorul trofeului în proba de simplu masculin, iar românca Simona Halep a câştigat anul trecut concursul la feminin.

Constănţeanca nu a renunțat nici la antrenamente, pe care le face acasă. Pentru a-și aduce aminte de perioada în care putea juca tenis, ea a hotărât să înrămeze racheta cu care a câștigat turneul de la Wimbledon în 2019, alături de o poză cu trofeul.

"Acum câteva zile m-am gândit, și am decis, să înrămez și să pun pe perete racheta cu care am jucat la Wimbledon în 2019, iar alături este poza cu trofeul. Am decis să le înrămez pentru a avea o amintire frumoasă", a menționat tenismena, România, Simona Halep.