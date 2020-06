Turneul de Mare Șlem de la US Open se va desfășura conform programului la data prevăzută

După anunțul făcut de guvernatorul din New York, Andrew Cuomo, informația a fost confirmată și de directorul executiv al Asociației de Tenis din Statele Unite, Mike Dowse.Competiția se va desfășura fără spectatori în tribune, iar sportivii vor respecta mai multe reguli, prevăzute în protocolul medical. Astfel, organizatorii vor permite tenismanilor să aibă mai mult de un membru în echipă, iar fiecare jucător va avea la dispoziție două camere în hotel, în care vor putea trăi câte două persoane. Inițial, sportivilor le-a fost permis să aibă doar un însoțitor, însă ideea a fost criticată de Simona Halep, Novak Djokovic și alte vedete ale tenisului, care au anunțat că nu vor participa la US Open.Toți participanții la turneu vor fi testați la coronavirus o dată sau de două ori pe săptămână, iar temperatura le va fi măsurată zilnic. În cazul în care un tenisman se va infecta, el va fi izolat.Anul trecut, la US Open, în proba de simplu masculin, titlul a fost cucerit de spaniolul Rafael Nadal, iar la simplu feminin – campioană a devenit tenismena canadiană cu origini românești, Bianca Vanessa Andreescu.