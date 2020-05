Turneu în grădinile atletelor. Trei sportive au concurat online la sărituri cu prăjina

Sportiva din Grecia, Katerina Stefanidi, campioana olimpică din 2016, a reuşit 34 de sărituri într-un interval de 30 de minute, depăşind ştacheta înălţată la 4 metri. Campioana Statelor Unite, Katie Nageotte, a efectuat 30 de sărituri în 15 minute, iar canadianca Alysha Newman - 21 de sărituri."Încă pot să sar la 4 metri înălţime. Da! Am ratat de două ori, e ruşinos, dar am făcut un număr suficient de sărituri şi am ratat doar de două ori", a spus atleta din Grecia, Katerina Stefanidi."Aproape de final, simţeam că pot să vomit, vedeam mai rău, aşa că nu a fost foarte distractiv. Totuşi, nimic nu se compară cu zborul deasupra ştachetei", a spus atleta din SUA, Kate Nageotte."Picioarele parcă deveneau mai subţiri, iar eu - mai grea. Mă simţeam trasă în jos. Aşa că a fost distractiv", a spus sportiva din Canada, Alysha Newman.Anterior, la turneul "Ultimate Garden Clash" au participat şi bărbaţii - francezul Renaud Lavillenie, suedezul Arman Duplantis şi americanul Sam Kendricks.