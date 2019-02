TURNEU DE K1 LA FLOREŞTI. În ring au urcat 24 de sportivi din ţară

La Florești a avut loc, în premieră, un turneu de K-1. Luptători din Chișinău, Bălți și din alte localități din țară au făcut show în ring.

Totodată, la Florești, pentru tinerii care își doresc să practice acest gen de sport, urmează să fie deschisă o filială a unui club din Chișinău.



Participanții spun că turneul de K-1 din Florești este o oportunitate de a-și dezvolta abilitățile și capacitățile sportive.



" Noi avem competiții în fiecare lună, câte două-trei competiții. Nu m-am așteptat, sunt foarte fericită că am luat primul loc. Îmi doresc să devin luptător profesional. "



"Nu a fost deloc simplu, dar am învins, am crezut că voi învinge. – Ce planuri aveți pe viitor? – În viitor doresc să devin un luptător, să continui antrenamentul, să nu abandonez acest tip de sport. "



" Am conlucrat mulți ani cu Federația Națională de K-1 amatori, dar acum, o idee comună cu președintele federației am hotărât să organizăm filiala la Florești. Sunt foarte mulți doritori de a practica K-1 în Florești, din păcate nu au avut condiții", a spus antrenorul Karate Kyokushin Florești , Igor Statnic.



Evenimentul a fost organizat sub patronajul lui Eugeniu Nichiforciuc, candidat democrat la funcția de deputat în Parlament pentru circumscripția uninominală Florești.



" Construim o școală sportivă nouă pentru două covoare de luptă, cu tribună, cu cabine de duș, absolut tot necesar unei școli moderne. La fel, am reparat stadionul de minifotbal din Florești, iar ca obiectiv pentru următorii ani de guvernare este reparația și reconstrucția capitală a stadionului raional Florești", a spus candidatul PD, circumscripția uninominală nr. 8, Florești, Eugen Nichiforciuc.



Primul turneu de K-1 la Florești a fost organizat în contextul deschiderii unei filiale a Clubului „Lion” din Chișinău. Acesta își va începe activitatea în cel mult o lună.



" Orice club sportiv e foarte bine venit, deschiderea lor în teritoriu, deoarece, întotdeauna am mai spus că Chișinăul de acum este alintat, îs foarte multe cluburi sportive în toate domeniile. 16.44 MUSCA 16.48 Despre Florești, vorbisem încă anul trecut, că nu este un club specializat în artele marțiale cum ar fi boxul thailandez, Muay Thai, K-1, MMA", a spus președintele Uniunii Federațiilor Sporturilor de Contact, Dorin Damir.



" Este pentru prima dată în orașul Florești că se organizează așa ceva, și după cum a spus și domnul Eugen Nichiforciuc că o să deschidă secția de lupte K-1, MMA în orașul Florești. O să încerc să mă antrenez din nou. "