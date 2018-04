Turneu de amploare în satul Bozieni. Zeci de sportivi și-au demonstrat măiestria la competiția internațională de judo pentru cadeți și juniori

Turneu de amploare în satul Bozieni. 150 de sportivi și-au demonstrat măiestria la competiția internațională de judo pentru cadeți și juniori organizată de către primăria locală și Școala sportivă pentru copii și tineret din Hîncești.



La turneul aflat la a treia ediție au evoluat judocani din diferite orașe ale țării, dar și oaspeți din regiunea Cernăuți, Ucraina.



"Cu cât mai sus voi ajunge, cu atât va fi mai bine. Aș vrea să devin cândva campion internațional, iar toți oamenii să mă cunoască", a menţionat Stanislav Oleinik, judocan Ucraina.



Campion la categoria de până la 66 de kg a devenit discipolul școlii sportive din Bozieni, Radu Izvoreanu.



"Referitor la ceilalți doi ani care au fost în trecut, competiția din acest an a fost mai puternică. În fiecare an competiția este tot mai puternică, pentru că sunt mai mulți adversari", a precizat Radu Izvoreanu.



"Aș spune că sportivii din acest sat sunt sportivi cu caracter, sunt sportivi care au reprezentat Republica Moldova la campionatele europene de tineret, ca Nicolae Foca, care s-a prezentat destul de bine", a declarat Valeriu Duminică, secretar FM de judo.



Una din cele mai frumoase victorii din cadrul turneului a fost obținută de Mihaela Barbalata. Aceasta a devenit campioană la categoria de până la 63 de kg, după ce a învins-o într-o manieră spectaculoasă pe adversara din finală.



"Nu e prima competiție la care iau primul loc. Mă simt bucuroasă, nu am emoții foarte mari", a spus Mihaela Barbalata, judocană Moldova.



Participanții clasați pe primele trei locuri au fost premiați cu medalii, cupe şi diplome.