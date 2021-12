Turiștii moldoveni NEVOIȚI să renunțe la vacanța de iarnă în România. Ce spun reprezentanții agențiilor de turism

"În România avem rezervări, din fericire majoritatea sunt cu paşapoarte româneşti şi sunt vaccinaţi. Dar în rest vacanţa la munte majoritatea optează pentru Ucraina, pentru Bucovel. Probabil unii se vor reprofila spre alte destinaţii, deja urmează să vedem ce vor decide ei.", a explicat Ion Jardan, administratorul unei agenţii de turism.Mai mult, aceştia susţin că deja proprietarii mai multor staţiuni din România se plâng că, din cauza deciziilor autorităților, ei suferă pierderi importante în această perioadă."Testul este nevoie de achitat, costă aproximativ 30 de euro de achitat, respectiv o familie de trei persoane plus 90 de euro. 90 de euro la un pachet pentru un cetăţean de rând din Republica Moldova este destul de consistent, mai ales că banii nu îi achită pentru cabană, pentru schi, el achită pentru un test.", a spus Ion Curmei, directorul unei agenţii de turism.Acest bărbat ne-a spus că şi-a planificat de mult timp o vacanţă la Braşov."Din punctul meu de vedere este stupid, pentru că sunt vaccinat cu două vaccine Pfizer, de aceea nu văd de ce ar fi necesar să introduci nemijlocit şi un test PCR 48 de ore înainte."Alţii spun că şi-au schimbat destinaţia de vacanță din cauza restricţiilor."Deocamdată nu suntem vaccinaţi şi este mai problematic acum şi am decis totuşi în Bukovel pentru că este şi mai aproape şi am mai fost şi ne-a plăcut mai tare.""În România am mai fost de asta am ales Ucraina şi vrem să ne învăţăm a schia, pentru că niciodată încă nu am încercat."Cetățenii europeni care vin din țări din afara UE trebuie să prezinte la intrarea în România un test PCR negativ. Măsura este valabilă și pentru cei vaccinați. Persoanele nevaccinate intră în carantină pentru 10 zile. Autorităţile din România au adoptat aceste măsuri în contextul apariției tulpinii Omicron a noului coronavirus.