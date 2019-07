Turistii care viziteaza Dubaiul vor putea cumpara alcool

Pana acum turistii puteau doar cumpara si consuma bauturi doar in locatii autorizate, cum ar fi hotelurile si restaurantele.De acum incolo vizitatorii ne-musulmani cu varsta de peste 21 de ani vor putea cumpara alcool de la orice magazin Mercantile and Marketing International (MMI) sau African and Eastern din oras.Vizitatorii vor avea insa nevoie de un permis pentru a cumpara alcool din aceste magazine, insa acesta se elibereaza gratuit si poate fi obtinut prin solicitare la sosirea in Dubai din orice magazin participant.Procedura cere turistilor sa-si prezinte pasaportul, sa completeze un formular scurt si sa semneze o declaratie oficiala care sa ateste ca nu sunt rezidenti in EAU si ca sunt de acord sa respecte regulile EAU privind cumpararea si consumul de alcool, scrie ziare.com Magazinul va face apoi copii ale pasaportului solicitantului si ale stampilei sale de intrare si va oferi instructiuni cu privire la consumul responsabil de alcool in Dubai.Permisul este valabil timp de 30 de zile si poate fi reinnoit daca turistii aleg sa-si prelungeasca sederea.